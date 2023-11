Los ciclistas piden que "se garantice un itinerario" ante el adiós a los ciclocarriles

La eliminación de los ciclocarriles se debate a pedales. Hay tantas opiniones como piñones: desde los que creen que «no afectará» hasta aquellos que ven «peligrar» la red de itinerarios ciclistas, pasando por los que ven con buenos ojos la apuesta por los carriles bici segregados. Es un tema candente, el de la movilidad, que siempre trae cola en Gijón. Y no iba a ser menos con el anuncio que el miércoles realizó el concejal de Tráfico, Movilidad y Transporte Público, Pelayo Barcia. No habrá desarrollo de 10,6 kilómetros de ciclocarriles que incluye el ya definitivamente tumbado Plan de Movilidad. Y aquellos ya existentes, con carriles a velocidad limitada de 30 kilómetros por hora para los vehículos y preferencia para los ciclistas, irán diluyéndose según desaparezca la pintura. No se repintarán. La apuesta solo apunta a una dirección: la de crear carriles bici segregados del tráfico.

«Los carriles bici tienen que tener continuidad. Si solo van a tramos, no sirven de nada. Tienen que tener enganches, si no son como un parque sin columpio. Me da igual que sean o no segregados», sentencia Miguel Suárez, parado en un semáforo con su bicicleta en el ciclocarril de la calle Ventura Álvarez Sala, al lado de la Pescadería Municipal. Considera este ciclista que el Ayuntamiento debería hacer un estudio de «qué es necesario en cada tramo». «Los barrios tienen que estar unidos con el centro», exige. La opinión del madrileño Óscar Río, en cambio, es distinta. «¿Que van a desaparecer cuando se vaya la pintura? No me preocupa, las normas de circulación amparan que podamos circular por la calzada», reflexiona. Y remata: «Veo muy bien que se apuesta por los carriles bicis segregados. Soy usuario habitual del servicio municipal de bicicletas eléctricas y funciona estupendamente. Es parecido al Bicimad». Gijón pone fin a los ciclocarriles: a partir de ahora solo se desarrollarán carriles bici segregados Ya en el Muro, un claro ejemplo de la apuesta de carril bici segregado que defiende Barcia, Manolo Barroso circula plácidamente disfrutando de una fresca pero soleada mañana de otoño. En el Campo Valdés, se para a charlar con unos conocidos en un banco. «Llevo 50 años usando la bicicleta. Estos –señalando al del Muro– son la mejor opción. Los que iban por la acera fueron un error. El maridaje entre peatón y ciclista es muy complicado», zanja. ¿Y los que circulan por la calzada? «No tienen sentido. Los coches van a la velocidad que les da la gana y son muy peligrosos, como el de Avenida de la Costa». Otra opinión. Vicente Montero le cogió el gusto a subirse al sillín desde que se jubiló. «Creo que Gijón está acertando en los carriles que tenemos, que cada vez son más. Da acceso al peatón, al ciclista y a los coches para que convivan en paz y tranquilidad, que es lo que necesitamos», sentencia. Eso sí, no cree que eliminar completamente los ciclocarriles sea la solución:. «Hay que estudiar cada caso. En algunas vías es peligroso, pero no veo problema en que se señalicen en otras con menos tránsito». En uno de los aparcabicis de la ciudad, el joven Andoni Sánchez canda la suya para hacer un recado. Es de Vitoria, un referente en la movilidad ciclista, con su famoso Anillo Verde por bandera. Su reflexión da en el clavo: «La controversia siempre está ahí. Si se habilitan segregados, porque se quita espacio al coche. Y si es en la calzada, porque se ralentiza. Lo importante es estudiar cada caso para saber dónde y cómo se puede actuar sin perjudicar al tráfico en exceso». A su parecer, «en Gijón hay en ciertos sitios donde no es posible crear segregados ante la falta de espacio para los que hay que buscar una alternativa». Críticas de la oposición El debate también salta de la calle al plano político. La oposición en bloque critica la línea a seguir que marcó anteayer el concejal de Tráfico. «Hemos decidido suprimirlos como en su día decidimos acabar con los carriles bici pintados sobre la acera. Han cumplido su función didáctica, pero ahora lo que toca es trabajar en carriles bici segregados», defendió Barcia, quien tildó a los ciclocarriles de «una chapuza «que genera una sensación de inseguridad, sobre todo en las grandes avenidas. Es una postura que choca de bruces con la oposición. «La eliminación de los ciclocarriles es un hito más dentro de la política destructiva del Gobierno de Foro, PP y el concejal tránsfuga en materia de movilidad sostenible, medio ambiente y salud de los ciudadanos. Los ciclocarriles eran una alternativa para aquellas vías en las que su configuración urbanística o de condiciones de tráfico y accesibilidad hacen muy difícil y costosa la construcción de carriles bici segregados», afirma el socialista Tino Vaquero. «Forma parte de la guerra fanática del gobierno contra el futuro. Las bicicletas seguirán circulando por la calzada, pero lo harán menos seguras», afea Javier Suárez Llana, portavoz de Izquierda Unida, anterior partido al frente del área de Movilidad. Por su parte, la voxista Sara Álvarez Rouco, critica que «la ordenación anterior fue un desastre y las novedades de Foro no ayudan. El criterio que incorpora del desgaste de la pintura es una irresponsabilidad porque los desgastes nunca son uniformes». «Barcia llama chapuza a los ciclocarriles y acto seguido anuncia la chapuza mayor. Es un disparate, una seguridad vial de chigre», remata Olaya Suárez, portavoz de Podemos.