La mirada que ve más allá, la experiencia de los jurados del FICX: "Hay mucho nivel en esta edición""

"Lo bonito de hacer de jurado es poder observar, analizar y contemplar las películas saliendo de tu perspectiva, como intentando valorar lo que aportan al cine en general en un momento en que hay muchísimas películas, porque hay un superproducción. Es una gran responsabilidad". La actriz y directora Elena Martín Gimeno forma parte del jurado de la Sección Albar. Es uno de sus muchos ojos críticos que visualizan, analizan y debaten las propuestas que salen a concurso, para seleccionar las más interesantes, que serán galardonadas mañana en la jornada de clausura. "Es una experiencia interesante y enriquecedora, hay mucho nivel en esta edición", coinciden en señalar varios integrantes del jurado en esta 61.º edición del Festival Internacional de Cine de Gijón.

El Jurado Joven es un año más uno de los más peculiares que se reúnen para disfrutar del cine. Lo componen once personas, que ayer se juntaron para determinar sus dos ganadores: en largamotrajes y en cortos. "Para lo primero hay dos bloques bien diferenciados, hay debate y va a estar reñidos; para lo segundo la decisión parece que estará clara", destacaron los integrantes de este jurado antes de deliberar.

Carla San Juan, Annachiara Magazzeno, Aleksandra Malecka, Belen Quirós, Elisa Nicoletti, Lilli Martin, Nuria Tuero, Alba Alonso, Ricardo Gracia, Ana Álvarez y Aída Alonso integran este jurado de jóvenes, que ha disfrutado de una experiencia única. "Llevo viniendo desde pequeña, sabía que con 17 años ya se podía participar, los cumplí el pasado mes de julio, me apunté y me seleccionaron. Me está gustando la experiencia, pensé que habría más películas que no me gustarían, así que es una sorpresa grata", cuenta Nuria Tuero, que desgrana los aspectos que considera que deben primar para ser un buen componente de un jurado: "Que te guste el cine es primordial. Ser un buen lector, tanto visual como de literatura, porque si no te costará más entender las películas. Y tener pasión".

Carla San Juan estudia el bachillerato de Artes Escénicas. La experiencia de este FICX no la olvidará. "Desde pequeña quería ser actriz, vi que este año podía participar y es una expericia muy buena. Me gusta mucho hablar con directores y conocer el cine de cerca, es otro de los puntos interesantes", describe.

"Pensé que el cine de autor sería más lento, pero ha sido una pasada, me he emocionado mucho", cuenta Alba Alonso, de 19 años, estudiante de Cine, otra integrante del jurado joven. "El FICX ha sido una excusa perfecta para volver a casa", enfatiza.

En la sección de cortometrajes está María Luisa Oliveira, gestora cultural vinculada al audiovisual y al mundo del cine, donde le ha tocado debatir con la directora Irita Goristidi, y con la actriz Ingrid García Jonsson. "El cine tiene que tocarte y provocarte alguna reacción. El equilibro es que consiga las dos cosas, provocar una reacción en ti, como que tenga una buena calidad", subraya Oliveira sobre algunos de los criterios para valorar una buena película. "Ser jurado te permite tener un tiempo de reflexión en torno al cine. Las conversaciones también son muy enriquecedoras, especialmente en un mundo tan rápido en el que no te paras a pensar en las cosas", detalla antes de valorar lo que está podiendo apreciar en la actual entrega del Festival Internacional de Cine de Gijón: "Todo lo que vemos tiene mucha calidad, es muy bueno, por eso se complica la decisión al ser todas las propuestas tan diferentes".

La sección de cortos es, a juicio de Oliveira, una de las más sugerentes para valorar: "Es un formato maravilloso, porque hay quien piensa que sigue siendo un género menor porque equipara duración con calidad, pero el corto es la capacidad de la sintesís y se está viviendo una época maravillosa".

Desde de su doble faceta como actriz y cineasta, Elena Martín Gimeno se encuentra disfrutando de su tercera experiencia en un jurado de un festival. "Existe una muy buena selección de películas, eso lo pone fácil, porque ya estás viendo muy buen cine", detalla, antes de referirse a los aspectos en lo que se fija para hacer su selección: "Hay una parte importante, muy difícil de describir, que se ve en el momento, eso de que una película sale desde una necesidad y un impulso real. No quiere decir que tenga que seguir una película autobiográfica. Y para mí también es importante que más allá del estilo aporten algo".