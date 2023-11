No pudo ser para Blanca Romero y no estará en la gran final de "MasterChef Celebrity 8", el talent culinario de TVE que ha permitido descubrir otras facetas de la modelo y actriz gijonesa, madre de la también actriz Lucía Rivera y exmujer de Cayetano Rivera.

En la madrugada del viernes los telespectadores pudieron comprobar que Romero, que en la primera prueba de cocina había tenido la ayuda inestimable de su hijo Martín, su "ojito derecho", era la última expulsada del concurso. Lo que deja vía libre para que puedan alcanzar el gran premio del programa la actriz Laura Londoño, la presentadora Toñi Moreno, el jinete Álvaro Muñoz Escassi y el modelo e instagramer Daniel Illescas.

La expulsión de la asturiana, muy reñida con Illescas en una prueba de creación chocolatera que tenía enorme complejidad, fue acogida entre el público que se expresa en las redes sociales con gran disgusto. Porque lo cierto es que Blanca Romero ha logrado una gran victoria en esta edición: se ha hecho con el cariño de mucho público que ha apreciado en la modelo su naturalidad, su espontaneidad, su irónico sentido del humor y, en general, su forma de tomarse su paso por la televisión. Aunque nada de todo eso la librara de cogerse sus grandes llantinas –como todos los que han pasado por esas cocinas– a costa de recuerdos muy íntimos, de esfuerzos en los fogones que parece que nunca se acaban, o de las reprimendas que les dirigen los veteranos conductores del programa, los cocineros Jordi Cruz, Samantha Vallejo-Nájera y Pepe Rodríguez. Este último, por cierto, un declarado fan de la asturiana por mucho que siempre le estuviera reprochando que más que saludos, la Romero ofrecía "coces de burra".

Blanca Romero entró al concurso definiéndose como demasiado perfeccionista, como una amante de la comida y también de la cocina... aunque sin forzar. Y la modelo que ha sido imagen de grandes marcas y que en el año 2010 estuvo nominada al "Goya" en la categoría de mejor actriz revelación por su papel en la película "After" ya puede decir que ha hecho un "Masterchef" más que notable. Sobre todo porque se ha metido a la gente en el bolsillo.

"Blanca Romero ha sido un descubrimiento increíble"; "para mí, la gran sorpresa de la edición. Me ha emocionado su honestidad y garra, con su humor y su llanto"; "Blanca Romero es lo mejor que le ha pasado a @MasterChef en 8 ediciones de #MCCelebrity"; "qué descubrimieto", eran algunos de las dedicatorias que le hacían anónimos seguidores desde las redes.

Lo difícil, según muchos, era quedarse con un momento más hilarante que otro de los muchos protagonizados por la gijonesa. O emocionantes. En el último programa dejó dos perlas. El primero, cuando reconoció que no sabía que el premio del concurso no se le ingresa al ganador, sino que se dona a la ONG que ellos escojan –"o sea, que yo voy a ser gana-dona; si lo sé, no me esfuerzo tanto; entonces, estos que sí que lo sabían, ¿por qué se cogen estos disgustos?"– fueron algunos de sus comentarios tronchantes. Y el momento más emocional se lo reservó al final: cuando en la prueba de expulsión presentó ante los jueces una televisión de chocolate que era tan fea por fuera como rica por dentro. Recordó que su hija, Lucía, tuvo un nacimiento traumático en el que resultó con las piernas rotas por varios sitios y dijo que al desmoldar la carcasa de chocolate de la televisión –con una brusquedad que hizo que se rompiera en pedazos– pensó en Lucía: "Si mi hija camina, mi hija desfila y mi hija está ahí, esta tele se va a ver". Y allá se puso a pegar con chocolate los destrozos.