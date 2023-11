Una parcela en Roces, favorita para construir el nuevo parque de bomberos

Será uno de los grandes proyectos del mandato, y por eso el gobierno local quiere hilar muy fino. La concejalía de Seguridad Ciudadana, de la mano con el área de Patrimonio, ya se encuentra analizando varias parcelas municipales para construir el nuevo parque de bomberos. Hay varias opciones encima de la mesa, pero la que más gusta por el momento es un terreno municipal en la parroquia de Roces, al sur de donde se encuentra el actual complejo del servicio de Prevención y Extinción de Incendios. La decisión no está tomada y al gobierno local le gustaría encontrar una parcela más cercana al centro de la ciudad. Si bien, la opción de Roces está ahora por delante, ya que por las buenas comunicaciones se podría mantener el tiempo de respuesta actual ante una emergencia, que de media ronda los ocho o nueve minutos para llegar a cualquier punto de Gijón.

El proyecto para construir el nuevo parque para relevar a las instalaciones de la carretera Carbonera está en una fase aún muy inicial, pero clave. El nuevo parque no solo se antoja como una de las infraestructuras claves de esta nueva etapa de Carmen Moriyón como Alcaldesa, sino que será una de las instalaciones más importantes de cara a la seguridad ciudadana de las próximas décadas. Por eso, elegir bien la ubicación donde construir el complejo es tan importante. El equipo de gobierno tiene claro que tiene que hacerse en una parcela municipal de unos 6.000 o 7.000 metros cuadrados. Se descarta hacerlo en otros terrenos, para no tener que comprarlos y así no aumentar los costes. Se están estudiando varias parcelas y la decisión aún no está del todo tomada.

Si bien, una de las parcelas candidatas empieza a tomar ventajas sobre otras opciones. Se trata de unos terrenos municipales en la parroquia de Roces, situados al sur del actual complejo. Al gobierno local le gustaría poder encontrar, si fuera posible, una ubicación más cercana al centro de la ciudad, pero se tiene claro que, debido a las dimensiones que ha de tener la parcela, y al equipamiento tan especial que va a coger, las opciones no son tan amplias. El área de Patrimonio está colaborando con la concejalía de Seguridad Ciudadana para poder ofrecer la mejor opción.

Seguir en la parroquia de Roces tendría una ventaja clave: las buenas comunicaciones. El parque de bomberos está cerca de grandes vías de comunicación y eso le permite tener un tiempo de respuesta ante cualquier emergencia bastante bueno, de unos ocho o nueve minutos. Además, Roces se encuentra en una zona central del concejo. Otro punto a su favor, ya que lo que se quiere es que el parque nuevo esté en una zona equidistante a todas las áreas de la ciudad. No sirven, por tanto, parcelas que se encuentren demasiado escoradas.

Sobre la mesa estaba la opción de ubicar las nuevas instalaciones en el barrio de El Llano, si bien, este punto está casi descartado porque ofrece una serie de problemas urbanísticos que podrían retrasar toda la operación. Se quiere el parque operativo al final del mandato.

Lo que lógicamente se tiene muy claro en el gobierno local es que la necesidad de construir un nuevo parque de bomberos está fuera de toda duda. Se sabe, porque así lo han venido expresando los bomberos desde hace muchos años, que las actuales instalaciones no solo se han quedado pequeñas y obsoletas, sino que implican una serie de incomodidades que son prácticamente imposibles de resolver. La más evidente es que el lugar de trabajo de los bomberos es el mismo que el de muchos trabajadores de Emulsa. La empresa municipal comparte ubicación con el parque de bomberos. Esto entraña riesgos de seguridad en el caso de que coincidan a la vez camiones de uno y otro lado. Y hay que recordar que Emulsa no solo tiene ahí sus oficinas, sino que también hay un punto limpio. Eso genera malos olores, ruidos y, a veces, hasta la presencia de chinches y ratas merodeando o incluso dentro del propio parque, tal y como denunciaron los mismos bomberos en no pocas ocasiones.

Todos estos inconvenientes, sumado a que la normativa que regula este tipo de instalaciones ha venido cambiando con el paso de los tiempos, hace que el gobierno local tenga muy claro que compensa más construir un nuevo parque que emprender una serie de reformas en el actual. Cabe recordar que el parque de bomberos de Roces existe desde finales de la década de los ochenta del pasado siglo. Se inauguró en 1987 y costó ciento ochenta millones de pesetas de la época. Fue una de las últimas actuaciones de José Manuel Palacio como Alcalde de la ciudad. La construcción del nuevo parque no es, ni mucho menos, la única inversión prevista para el servicio de Prevención y Extinción de Incendios. De cara al año que viene está ya aprobada la compra de un nuevo camión autobomba para que preste servicio en los incendios, así como la compra de una furgoneta de transporte.