El grupo municipal del PSOE de Gijón aseguró ayer que la suspensión del contrato para la ejecución de la zona de bajas emisiones de La Calzada "puede suponer la devolución de los fondos europeos asignados" para esta actuación, que forma parte de un proyecto que contempla una serie de medidas "encaminadas a mejorar los parámetros ambientales y de movilidad sostenible en el municipio", como son la adecuación de espacios peatonales y accesibilidad, los carriles de priorización para el transporte colectivo o la instalación del sistema público de alquiler de bicicletas. Todo ello debería de estar ejecutados a fecha de 31 de diciembre de 2024, añaden los socialistas.

El concejal socialista Tino Vaquero señaló que la única fórmula contemplada por el Ministerio de Transición Ecológica para aceptar dicha suspensión solicitada por el Gobierno, así como una posible prórroga extraordinaria de un año, y no perder las ayudas enmarcadas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, es por circunstancias sobrevenidas. "No nos han informado de que haya ningún imprevisto que pueda ser debidamente justificado para que se modifique la resolución y no tener que devolver las cantidades percibidas y, para todo ello, se habían consignado casi 7 millones de euros", añade.

Hace referencia de ese modo a las respuestas dadas ayer en la Comisión de Seguridad Ciudadana, Tráfico y Participación Ciudadana, donde el edil de Movilidad, Pelayo Barcia, "solo ha dado disculpas sin fundamento ante la parálisis del proyecto" en torno al proyecto de La Calzada.