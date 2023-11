"Vamos a relajar todas las medidas que hacían del club un lugar incómodo"

Ricardo Presa Rodríguez (Gijón, 1973) es abogado de carrera, pero su ocupación profesional es como consultor de empresas. Reunió 205 avales para formalizar su candidatura para presidir el Real Club de Golf de Castiello, del que es socio desde niño. Cercano y conciliador, rivalizará con Casimiro Ayesta, el otro candidato, cercano al presidente Senén Merino.

–¿Por qué ha decidido optar a presidir el Real Club de Golf de Castiello?

–Una vocación de servicio a los demás socios y encabezar un equipo de gente que quiere cambiar las cosas y mejorar el club.

–Cuenta con el apoyo de dos expresidentes, Antonio Mortera y Juan Carlos Tinturé.

–Sí, y lo valoro muy positivamente. Son presidentes que han ocupado 24 de los últimos 27 años de vida del club. Se han preocupado mucho por la marcha del club en los últimos años. Ellos, como muchos otros socios, han observado cómo han sido los últimos años. Ambos me han animado expresamente a dar el paso porque conozco el club muy bien desde hace mucho tiempo. Creo que tengo las recetas para hacer del club un sitio con una mejor convivencia, un mejor servicio y unas mejores instalaciones al socio. Su ánimo significa mucho para mí.

–Parece que ahora en el club hay dos bloques hegemónicos y cuando eso sucede se puede correr el riesgo de ruptura.

–Efectivamente. Conozco a los miembros de la otra candidatura, aunque a Casimiro Ayesta apenas, y que yo no entienda el club como ellos no quiere decir que no tenga una buena relación. Lo que hay que hacer es tomar una serie de medidas, unas de carácter operativo y otras de carácter social.

–¿A qué se refiere?

–Durante estos años nos hemos dotado de una normativa excesivamente rígida. Se ha intentado reglamentar todos los comportamientos del club, pero la casuística es infinita. Eso ha generado bastante malestar entre los socios. No es lógico que un club como el nuestro no sea flexible con la hora a la que llegas a jugar o a como te incorporas a un hoyo. Mi mensaje es otro. Es poner el socio en el centro. La gente usa el club y el club se pacifica cuando es amable y agradable.

–Eso depende también de las instalaciones.

–Sí, que estén en el mejor estado posible. Pero también que la atención de los trabajadores sea lo más eficaz que se pueda. La normativa que nos rige, sin saltársela en los elementos fundamentales, debe ser lo menos rígida posible. Así dejará de haber gente cabreada y dejará de haber muchos conflictos. Entre los socios no hay grandes problemas.

–Pero sí hay diferentes pareceres...

–Obviamente, hay dos bloques. Hay unos grupos en el club que esta manera de gestionar le gusta y movilizan a la gente porque creen que es la correcta. Yo creo que no es así. El mandato del actual presidente y su junta ha durado tres años cuando su vocación era seguir. Estamos con unas elecciones anticipadas.

–Tampoco se aprobaron las cuentas, los presupuestos y se tumbó el plan director. ¿Eso qué quiere decir?

–Las dos últimas asambleas de esta directiva las perdieron por un amplio número de votos. Yo me considero continuista de los valores del club, de los buenos momentos, de recuperar la armonía. Soy continuista de Mortera, Tinturé y presidentes anteriores. El continuismo no es un adjetivo malo. Ellos lo son en la medida que va gente que participaba en la anterior directiva o muy cercanas a ese entorno.

–¿Qué medidas quiere tomar?

–Conocemos las recetas que necesita el club. Se necesita un plan de acción. Hay que ponerse, al día siguiente si salgo elegido, a ponerse a trabajar para relajar todas las medidas que hacían del club un sitio incómodo. Hay que mejorar el campo con unas medidas concretas. Son actuaciones inmediatas.

–Prosiga.

–Hay una diferencia entre el plan de acción y el plan director. Nos hemos centrado más en el primero. Hay medidas claramente injustas. ¿Por qué los socios mayores de ochenta años que cumplían 25 años como miembros, es decir, gente que lleva poniendo dinero en el club durante muchos años se les ha puesto a pagar? ¿Eso tiene impacto en las cuentas del club? Creemos que no y que se debe revertir. ¿Por qué si quieres jugar una partida y reservas a una hora determinada y no puedes jugar por qué vas a tener una penalización en el recibo mensual? Propongo medidas concretas, para aplicar desde ya, para que mejoren las instalaciones y que el socio sea el centro de todo y para que el servicio que reciben de los empleados sea el mejor posible.

–Hábleme del plan director.

–Ese es el segundo paso. Exige una reflexión entre todos los socios. Vamos a proponer un plan director basado en el club que queremos tener. Tenemos unos recursos, que son limitados. Tenemos que hacer una proyección de los ingresos de los que vamos a disponer y también de los gastos. Mejorar el campo, la casa del club, las áreas sociales... requiere dinero. Y si nos queda, haremos más cosas. No queremos prometer y prometer. El plan director será un documento que vamos a redactar, que someteremos a información pública a los socios a las asambleas que sean necesarias y a los periodos de información que haga falta para que los socios opinen. No queremos ninguna idea cerrada. Solo tener el mejor campo de golf, de croquet y las mejores instalaciones posibles.