Los vecinos exigen "más control" sobre los pubs del centro de Gijón: "Ocio sí, pero no así"

Medidas concretas para regular el ocio nocturno, entre las que se cuentan regulaciones para el control de los vigilantes en el interior de los locales, mecanismos para controlar el aforo de los pubs y controlar las licencias para que "no existan fraudes de ley" con locales abiertos y emitiendo música amplificada "sin permiso". Eso es lo que reclamaron ayer los vecinos de las asociaciones de vecinos de la zona Centro, Poniente y Cimadevilla en la protesta para exigir cambios sobre el modelo de ocio nocturno de Gijón que se desarrolló ayer en la calle Marqués de San Esteban. Una protesta que viene motivada por la paliza mortal que se cobró la vida del cartero leonés José Antonio Justel Alonso. Y una protesta a la que ayer respondió la patronal de la hostelería, Otea, reclamando más medios para la Policía, recordando que las actuaciones que se llevan a cabo "son eficaces" porque "los conflictos suceden en la calle" y comprometiéndose a su vez a "intensificar la colaboración con las autoridades para mantener la máxima seguridad y el mejor ambiente.

La protesta de los vecinos tuvo lugar frente al pub en cuya puerta fue brutalmente golpeado José Antonio Justel Alonso por dos hombres, ya en prisión de forma provisional. Participaron cerca de medio centenar de personas de varias asociaciones vecinales diferentes. La protesta estaba impulsada por la Federación de asociaciones de vecinos, la FAV. Se desarrolló sin problemas. A nivel político, estuvo el concejal del PSOE José Ramón Tuero y el exedil de Podemos-Equo Juan Chaves. Los vecinos portaron una gran pancarta en la que podía leer "Ocio sí, pero no así". La presidenta de la asociación de vecinos del Centro, Maite Martín, fue la encargada de leer un manifiesto.

El texto comenzó recordando lo sucedido con Justel Alonso. Hubo entre los manifestantes varios amigos del fallecido. "No nos podemos permitir que vuelva a suceder. No vamos a consentir que esto se convierta en un campo de batalla con resultado de muerte", dijo en referencia al ocio nocturno de Fomento, pero también al de Cimadevilla. Martín pidió en el manifiesto regulación y control de horarios. También mayores y mejores controles a los locales de ocio nocturno. Martín pidió que se convocara más a menudo la Comisión de Seguridad. "Si vamos a hablar no es para que la administración y la hostelería vuelvan a meter la cabeza debajo del ala. Esto no va a quedar aquí. Vamos a pedir explicaciones, papeles, expedientes, licencias y todo lo que consideremos necesario en el uso de nuestros derechos, caiga quien caiga", aseguró.

Otea, por su parte, emitió un comunicado recordando la importancia del ocio nocturno en la ciudad y destacando su capacidad para generar actividad económica. La patronal remarcó que son los empresarios los primeros interesados en que "el ocio nocturno" se desarrolle sin ningún problema. Remarcaron también que los conflictos son "excepcionales" y que en todo caso suceden "siempre en el exterior". "El sector promueve junto a las autoridades proyectos para prevenir la violencia sexual y de cualquier tipo", aseguró Otea. La patronal recordó que "no tienen atribuciones" para impedir "la entrada a personas sospechosas de generar problemas" y que "solo se puede actuar cuando se producen". Además, insistieron en que los datos avalan que Gijón es una de las ciudades más seguras de España, así como que la Policía debe contar con más medios para "asegurar la eficacia de la vigilancia".

Refuerzo policial este fin de semana

La Policía Nacional, de la mano con la Policía Local, prosiguió este fin de semana, tras hacerlo también el anterior, con el dispositivo especial para intensificar la seguridad en las zonas de ocio nocturno. En el operativo participaron agentes de varios cuerpos, algunos de ellos también de paisano. Se centraron en vigilar también el consumo de estupefacientes y la venta de droga en estas zonas.