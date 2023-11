Nuria Bravo, edil de Seguridad Ciudadana y Emergencias: "El ratio de delitos está por debajo de la media; no creemos que haya un problema de seguridad"

Nuria Bravo Bretones (Madrid, 1973) es la concejala de Seguridad Ciudadana y Emergencias. Se cita con LA NUEVA ESPAÑA antes de encarar su guardia en la base de Salvamento Marítimo. Repasa en esta entrevista asuntos relativos a la seguridad ciudadana en las principales zonas de ocio de la ciudad, pero también todos los proyectos que dependen de sus competencias. Entre ellos, la nueva comisaría de la Policía Local, la ampliación del salvamento en las playas y la construcción del nuevo parque de bomberos que, tal y como desveló LA NUEVA ESPAÑA, podría construirse en una parcela de Roces, al sur del complejo actual, para seguir manteniendo el mismo tiempo de respuesta medio de los bomberos ante una emergencia, de entre ocho o nueve minutos.

–¿Qué tal está siendo su adaptación a la política?

–Han sido pocos meses, pero muy intensos. Conocía la parte de Emergencias, porque me dedico a ella, pero me estoy adaptando a la nueva situación de la vida política y a cómo funciona internamente un Ayuntamiento. Lo más complicado y lo que más me ha sorprendido son los tiempos de la burocracia, que son largos. Me gustaría que las cosas fueran más deprisa de lo que van.

–El fallecimiento de José Antonio Justel por una paliza en Fomento ha generado un sentimiento de repulsa. ¿Qué le parece la postura del movimiento vecinal respecto a la seguridad en las zonas de ocio nocturno?

–Solicité una reunión en su día con la Federación vecinal para intercambiar impresiones. Hicieron una serie de propuestas, muy enfocadas a los horarios, la cantidad de establecimientos y la concesión de las licencias. La concesión de licencias sí que es competencia nuestra, pero los horarios y la normativa es del Principado. Desde el Ayuntamiento lo que hacemos es controlar. Hacer cumplir la legislación. Vigilamos los horarios y cuando un establecimiento no cumple, se le multa.

–¿Se levanta la mano, como denuncian los vecinos, con ciertos grupos hosteleros?

–Eso no es cierto. No creemos que haya un problema de seguridad. No hay, afortunadamente, fallecimientos todas las semanas. Hay problemas por peleas y por el efecto del alcohol y las drogas, contra lo que luchamos, pero realmente no creemos que sea un problema de seguridad.

–Aun así, hay refuerzo policial.

–Puntualmente, ya se refuerza en algunos fines de semana y lo seguiremos haciendo. Además, este fin de semana hubo un dispositivo especial de la Policía Nacional, que son los que tienen las competencias de seguridad ciudadana. Nosotros apoyamos y colaboramos en todo lo necesario.

–¿Considera lo sucedido un hecho puntual?

–Gijón es una ciudad totalmente tranquila y segura. Tiene sus cosas como todas las ciudades, pero proporcionalmente el ratio de delitos está por debajo de la media. Afortunadamente, un fallecimiento es un hecho muy aislado. Hablamos de que ha habido cinco homicidios en Fomento desde 1988. Es cierto que hay peleas, hay alcohol y drogas en la noche, y contra ello luchamos. Pero no, Gijón no es una ciudad insegura y nosotros condenamos esos hechos y no queremos que se vuelvan a producir.

–Se pide contratar personal de seguridad especializado para los pubs. ¿Lo apoyan?

–La seguridad y los controles de acceso en los establecimientos son normas que no dependen de nosotros. No obstante, hemos tenido reuniones y las seguiremos teniendo con hosteleros y vecinos para tratar de llegar a un acuerdo de buenas prácticas e intentar moderar las molestas ocasionadas a los vecinos. Creo que es más eso, las molestias ocasionadas a los vecinos, más que un problema de inseguridad ciudadana. La mayor parte de los locales cumplen con su horario de cierre, que depende de su licencia. Estas llevan concedidas desde hace muchos años.

–¿Qué falta para las cámaras de videovigilancia?

–Estamos con el pliego de las cámaras para la zona rural e intentaremos acelerar en lo posible. Cuando acabemos con las de la zona rural iremos a las de la zona urbana. El permiso de la delegación del Gobierno está concedido y ya es un tema burocrático nuestro. Hay que hacer el pliego, licitarlo y sacarlo a concurso. Quiero pensar que antes del verano estarán las cámaras de la zona rural y, antes de que termine el 2024, las de las zona urbana.

–¿Por qué se aumenta la plantilla de la Policía Local con interinos?

–Faltan policías locales, eso está muy claro. No se han podido convocar las plazas de agente de turno libre porque las bases de la convocatoria están impugnadas por un sindicato, por una cuestión relacionada con la altura. El tema lo tiene que desbloquear el Principado y eso puede durar cuatro meses o dos años. Por eso, vamos a ofertar hasta 30 vacantes de interino y a dejar una bolsa de trabajo. Cuando se puedan convocar las de turno libre, lo haremos, porque nos interesa personal de carrera. Esta solución, la de los interinos, no nos gusta a nosotros ni a los sindicatos, pero es una solución de urgencia hasta que se regularice la convocatoria.

–¿Qué le falta a la nueva comisaría?

–El edificio está prácticamente terminado. Hay que vestirlo con el mobiliario y hacer el centro de control. Mi expectativa es que para el verano la mudanza esté hecha. Tenemos que ver los plazos, porque en esto no se ha hecho nada hasta que ha entrado el actual gobierno. El traslado lo haremos por fases. En la última, se mantendrán los dos centros de control a la vez, porque no nos podemos permitir ningún fallo en la nueva que deje a Gijón sin servicio.

–¿Los agentes contarán con pistolas táser?

–No está contemplado en los presupuestos del año que viene, pero si ellos lo consideran bueno no lo descartamos. Se evaluará.

–¿Aumentarán la plantilla de los bomberos?

–La falta de personal es mucho menor que en la Policía Local. Faltan siete plazas, más las jubilaciones que puedan prever para el año que viene. Sacaremos en breve la convocatoria para cubrir esas plazas. Vamos a invertir mucho dinero con la compra de vehículos. Se hará de forma paulatina. Para el año que viene está previsto adquirir un camión autobomba y una furgoneta de transporte.

–¿Por qué le sorprendió la manifestación de los sindicatos de bomberos por la sentencia del dinero de las aseguradoras?

–Porque era algo que ya habíamos hablado desde el principio de las reuniones con la concejala de Hacienda, María Mitre. Ya habíamos dicho que a partir de este año se iba a comprometer todo el dinero de Unespa. Fue antes del juicio y entendíamos que era justo. La sentencia la habían ganado, y lo que pedían era lo de los años anteriores. Esta sentencia obliga al Ayuntamiento a gastarse en inversión la diferencia que hemos destinado de este presupuesto y de los dos años anteriores hasta el millón y pico de euros de las aportaciones especiales. Ya nos habíamos comprometido a invertir todo el dinero. La concentración estaba fuera de lugar.

–Están estudiando ubicar el nuevo parque de bomberos en Roces.

–Estamos viendo varias opciones hasta dar con una parcela que cumpla todo los requisitos para lo que entendemos debe ser un parque de Bomberos de primer nivel. La opción de Roces, que no es la única que está sobre la mesa, ofrece buenos accesos y comunicación con el centro, lo cual implica reducir al máximo el tiempo de respuesta. Hay otras cuestiones, de índole urbanística y topográfica, que también son importantes a la hora de tomar una decisión. Es en lo que estamos trabajando.

–¿Sabe para cuándo estará?

–El nuevo parque es un proyecto de mandato, así que sería muy precipitado dar ya una fecha. Nos gustaría terminarlo durante este mandato.

–Se habló también de ubicarlo en el barrio de El Llano.

–Sí, hay varias opciones, pero hay otros problemas. Hay varios asuntos de urbanismo, porque luego no se puede construir en todas las parcelas. No queremos demorarlo muchos años. Estamos con Patrimonio mirando parcelas que sean municipales, porque no queremos hacer un gasto extra para comprar una parcela.

–Lo que tienen muy claro es que construir un nuevo parque de bomberos es una necesidad.

–Sí, está claro. El parque actual se ha quedado pequeño y al lado de Emulsa se generan muchos problemas. No solo es el olor, son también los animales que hacen acto de presencia y el ruido. También es un problema de seguridad por los camiones de unos y de otros. El parque actual ha quedado arrinconado por el crecimiento de Emulsa. La normativa para parques de bomberos ha avanzado mucho y adaptar el actual es muy caro. No es que sea más barato hacer otro nuevo, pero vas sumando inconvenientes y hacer un parque nuevo es la mejor opción.

–¿Habrá finalmente Salvamento durante todo el año en las playas?

–Tenemos presupuesto para ir aumentando de forma paulatina el Salvamento el año que viene. No se va a hacer todo de golpe, iremos poco a poco. Tenemos dos opciones encima de la mesa. Estamos estudiando ampliar a mayo y octubre la vigilancia diaria, la que hay en verano. La otra idea es tener salvamento durante todo el año los fines de semana, además del servicio que ya se presta durante la temporada estival. Vamos a tener reuniones con las federaciones de socorristas y de surf y usuarios de las tres playas urbanas en invierno para escucharles. En base a eso decidiremos la mejor opción. Primaremos las circunstancias técnicas por encima de las políticas. Es una de las bases de Foro.

–¿Implica contratar personal?

–La ampliación de gastos es, sobre todo, para contratar personal. El presupuesto ronda los 100.000 euros. La idea es ampliar en las tres playas urbanas con dos socorristas en el Arbeyal y dos en Poniente. En San Lorenzo, habría dos en La Escalerona, dos en la escalera doce y dos en la siete. Más dos lancheros y dos auxiliares. Estas cifras pueden variar en función de las circunstancias técnicas más óptimas. No está cerrado.

–¿Cómo lo quieren hacer?

–Habría que poner protección física a los socorristas, una caseta, sobre todo en La Escalerona. No podrían estar en la arena y menos con el frío y la lluvia. Todo eso es una maquinaria que hay que empezar a poner en marcha. El presupuesto es a partir de enero. Si optamos por los fines de semana de todo el año, en cuanto tengamos la protección física y el personal contratado empezaríamos. Y si decidimos ampliar el verano, a partir de mayo.

–¿Respecto a Protección Civil alguna novedad?

–Queremos dotar de más medios a la asociación de voluntarios de Protección Civil. Ahora, acaban de recibir un coche nuevo. Queremos invertir un poco más en su formación y su material y mejorar el sistema de voluntarios para que sea más atractivo y haya más participación.

–Los episodios de personas con intenciones autolíticas están al alza. ¿Se tomará alguna medida?

–Abogamos por la prevención. Colocar barreras físicas en el cerro de Santa Catalina, a la altura del "Elogio del Horizonte", es algo que no tenemos encima de la mesa. No se pueden poner barreras en toda la costa y la presencia policial tampoco lo vemos porque hay mucho terreno. Hay que intentar llegar a esas situaciones. Carmen Moriyón está muy comprometida con ello.