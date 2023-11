Por todas y a por todas en la plaza Mayor: crónica del 25N en Gijón

"Nuestro recuerdo está en las más de 1.237 mujeres que han sido asesinadas en España desde el año 2003 como consecuencia de esta terrible violencia, máxima expresión del machismo, y en los 49 niños y niñas que han quedado huérfanos desde 2013". Estas palabras forman parte del manifiesto conjunto del Ayuntamiento de Gijón y del Consejo de Mujeres, que ayer leyó la periodista Ana Fierro ante los varios centenares de personas que se congregaron en la Plaza Mayor de Gijón con motivo de la conmemoración del Día Internacional de Eliminación de la Violencia Contra la Mujer.

Un acto emotivo que no se limitó a las frías estadísticas, sino que en el mismo fueron desfilando ante el micrófono 64 personas de ámbitos políticos, institucionales o asociativos para recordar a cada una de las 63 mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas y de una niña víctima de la violencia vicaria, a las que les arrancaron la vida en los últimos doce meses en distintos puntos de España.

No sólo a ellas estuvieron en el recuerdo, sino que varias de las personas que pronunciaron sus nombres también quisieron también se refirieron a "los miles de mujeres y niños masacrados en Gaza", a las mujeres saharauis y la guerra del Sahara y a todas las mujeres y niñas de Afganistán.

El acto concluyó con un minuto de silencio en memoria de todas las víctimas de la violencia machista. El manifiesto había resaltado la "tolerancia cero ante cualquier acción violenta contra las mujeres, independientemente de su intensidad. En desigualdad y violencia de género no hay grados" y también recalcó que la condena de la violencia de género no se limitaba al día de ayer, sino a todos los días del año, "porque los maltratadores no tienen cabida en una sociedad civilizada".

Bajo una pancarta en el balcón de la Casa Consistorial que rezaba "Contra las violencias machistas" y frente al que portaba la vocalía de la mujer de la Federación Gijonesa de Asociaciones de Vecinos (FAV) en la que se podía leer "Por mí, por ti, por todas", los organizadores de la concentración expresaron su especial preocupación porque la violencia machista "en vez de retroceder, se está instalando con fuerza entre las personas adolescentes y jóvenes", apuntando entre otras causas a la exposición a través de las redes sociales e internet "a formas graves de vulnerabilidad y violencia, como la explotación sexual o el consumo de pornografía, así como una distorsión en la percepción de la violencia". La educación y la formación son por ello claves para erradicar la violencia machista, así como para alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres.

Un aspecto que se destacó fue el papel relevante que puede jugar la administración local frente a la violencia machista, ya que "la experiencia confirma que cuanto más cercana es la administración, más eficaces son las medidas de sensibilización o de detección precoz y mejor es la respuesta de urgencia y el seguimiento de los servicios. Por ello, el Ayuntamiento de Gijón y el Consejo de Mujeres renovamos nuestro compromiso con el reconocimiento y defensa de los derechos de las mujeres y con la necesidad de protección y de atención de las mujeres que sufren todo tipo de violencias machistas".

En todo caso, resaltaron que para acabar con este tipo de violencia es preciso un trabajo conjunto de todas las administraciones, "el poder legislativo, el judicial, la fiscalía general del Estado, las fuerzas y cuerpos de seguridad, las organizaciones sociales especializadas en violencia de género, los medios de comunicación y el conjunto de la sociedad". Un problema de Estado que debe tener una respuesta de Estado.