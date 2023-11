Un premio gordo antes de Navidad: la lotería nacional reparte 5,3 millones en Gijón

La diosa Fortuna disfruta del fin de semana en Gijón. Los 5,3 millones de euros repartidos con motivo del sorteo del sábado de la lotería nacional son la prueba fehaciente. La administración número 29, El Maño, en la avenida Gaspar García Laviana, fue el origen de la suerte. El bar Altamira, en Pumarín, y el kiosco El Bazarín, en El Coto, los intermediarios de la gloria. Este último establecimiento repartió la cantidad mayor, hasta 4,1 millones entre décimos normales y participaciones de dos euros. Vendió 69 y devolvió otros once. La emoción embargaba a Edison Rivera Argoti, propietario del kiosco. "Ha sido impactante, es algo que no se puede explicar. Tengo una felicidad muy grande", comentaba Rivera, que se queda con alrededor de 100.000 euros. "Gran parte es para mi hijo, que no tenía nada para darle", afirmaba el comerciante, al borde del llanto. Ha vivido una separación y este inesperado ingreso le soluciona muchas papeletas. "Se adelantan las Navidades", bromeaba.

A Edison Rivera jamás se le olvidará el número 86.216. Tampoco a Carmen Durá, que portaba su participación eufórica. El año pasado ganó un millón en la primitiva. Le sonríe la fortuna. Rivera, que guarda como un tesoro los boletos de sus clientes, no dejaba ayer de responder mensajes y llamadas. En el bar Altamira se descorchó el éxtasis tras repartir 1,2 millones con veinte décimos. Una porción del pastel va para el bolsillo de Pedro Álvarez, su propietario. "Es un pellizquín para tapar agujeros. Iremos más desahogados en el negocio, que va bien pero esto ayudará", señalaba. Se percató de la buena nueva trabajando. "Cuando me enteré, ya empezaron los nervios", apuntó Álvarez, que era agasajado por multitud de clientes al grito de "¡Enhorabuena!". Se iba corriendo la voz. Ana Isabel Pérez, su mujer, se embolsa otros 60.000 euros más necesarios que nunca. "Hace un mes me quedé en paro y tenía miedo. Ahora puedo relajarme un poquitín", reflexionaba Pérez, contenta de que Pumarín fuera agraciado. "Es un barrio humilde y de gente trabajadora. Repartiremos alegrías estas Navidades a mogollón de familias", sostuvo. El destino tenía un as bajo la manga. "Una bruja me dijo hace tres años que me iba a tocar la lotería. ¡Por fin!", declaraba. Gerardo González, también premiado, no saltaba porque las muletas se lo desaconsejaban. En la administración El Maño, en El Llano, cundía la satisfacción. "Es la primera vez que damos tanta cantidad y ha estado muy repartido", aseguraba el empleado Avelino Arias. "Es una sensación guay, los clientes a los que les ha tocado se lo merecen", agregó Víctor Biarje, dueño de la administración. Para poner en contexto, en la lotería de Navidad de 2021, en toda la región tocaron 4,9 millones. Gijón sube la vara gracias a un sorteo que ha anticipado los regalos navideños.