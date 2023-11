El belén monumental de Gijón comienza a tomar forma: "Ojalá la gente lo disfrute"

El Antiguo Instituto empieza a tomar tintes navideños gracias a la Asociación Belenista de Gijón, que este miércoles dio inicio al montaje de su ojito derecho para esta época, el belén monumental. Los avances en la instalación de "El censo de César Augusto" derivarán en la gran inauguración del 5 de diciembre. El proceso tiene sus tiempos. "No cabe todo en el camión, primero traemos las bases sobre las que edificar, alguna montaña, casas... Las figuras llegarán después, porque son frágiles", señaló Plácida Novoa, presidenta de la entidad, que calificó estos días como "de locura". Pero da igual. "Soy tan feliz con los belenes que no me importa el trabajo. No siento el cansancio", afirmó Novoa.

El belén monumental aborda el tema del empadronamiento. "Hay gente en una cola censándose y la Virgen y San José ya lo han hecho y están en el establo del censor", explicó Plácida Novoa, que apuntó que el nacimiento contará con muchos detalles. "La ciudad estará llena de artesanos, comerciantes, etc.", indicó la presidenta de la Asociación Belenista, a la que se le vino a la cabeza esta idea de representar el censo. "Nunca habíamos hecho algo parecido", aseguró Plácida Novoa. Julio Gómez y José Manuel Díaz, socios de la entidad, llevaban la voz cantante en el montaje, si bien la cooperación entre todos será crucial para cumplir con los plazos previstos. En cuanto a las figuras, los belenistas rehúyen los números. "No las contamos. Hay las necesarias, vamos poniendo y quitando. A veces algunas de las que traemos nos sobra y recordamos una que está en las vitrinas", subrayó. Apenas hay descanso para la asociación. En febrero ya se sientan a pensar en la campaña navideña siguiente, periodo en el que el belén monumental adquiere una relevancia capital. "Esto es un no parar", bromeó Plácida Novoa, que resume el sentir de la entidad en estas fechas tan especiales. "Espero que a la gente le guste el belén, los hacemos para que se disfruten", remarcó. Las dimensiones de la creación del Antiguo Instituto rondan los 40 metros cuadrados. Los juegos de luces serán parte importante para exprimir todo el potencial del belén. "Hay dos cosas que en ocasiones no se les da la importancia que tienen: la pintura y la iluminación", sentenció Plácida Novoa. Habrá figuras nuevas del escultor Pepe Domínguez Miranda, como la del misterio, el censor, un zapatero, la anunciación a los pastores o un niño. También habrá piezas de José Luis Mayo Lebrija y Javier Guioto. El belén monumental integrará la V Ruta de Belenes "Villa de Jovellanos", que finalmente prevé contar con ocho nacimientos repartidos en la ciudad. Los belenistas inaugurarán hoy, en Parque Principado, en Oviedo, otra de sus creaciones. Eso sí, los esfuerzos se volcarán estos días en "El censo de César Augusto", cuyo montaje ya está en marcha. No hay respiro para el belenismo a las puertas de la Navidad.