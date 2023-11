Crisis en el gobierno local de Gijón: La relación entre Foro y PP se tensa en plena tramitación del presupuesto

El tripartito ya es historia y el bipartito no está pasando sus mejores momentos. Expulsado Vox de la ecuación de gobierno de Gijón hace algo más de un mes, y afrontado el chaparrón de críticas de la oposición por apoyarse en un tránsfuga para mantener su mayoría en el Pleno, el equipo conformado por los ediles de Foro y PP encaraba una nueva etapa en la Casa Consistorial. Una nueva etapa que en los últimos días ha derivado en una situación de tensión con algo más que malestar en las filas populares hacia la forma de actuar de sus socios de Foro. El próximo día 13 hay prevista una reunión de la comisión de seguimiento del pacto de gobierno entre Foro y PP y los populares llegan a la cita con varias quejas y reproches. Fuentes populares aseguran que el PP siempre ha apostado por la unidad de gobierno y trabajado para conseguirla. No ven que Foro les pague con la misma moneda. "Solo se preocupan de lo suyo", denuncian fuentes populares.

Pero, ¿qué es lo que ha pasado en las últimas horas? El primer incidente tuvo lugar en la sesión extraordinaria de la Junta de Gobierno celebrada el pasado lunes para dar la aprobación inicial al proyecto presupuestario de 2024. Los ediles del PP votaron a favor del documento sin haberlo podido leer en su integridad. De hecho, el enlace con toda la documentación la recibían al final de la mañana, al mismo tiempo que el resto de los partidos de la Corporación, y una vez terminada la comisión de Hacienda. El PP dejó claro, entonces, que esa no era la forma de actuar.

Por eso lo ocurrido en la Junta de Gobierno de ayer, la ordinaria de la semana, fue considerada por algunos populares como "una provocación". Fuera del orden del día se presentó desde el área competencial que corresponde a Foro una modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del Ayuntamiento.

Si llovía sobre mojado en cuanto a las formas, con petición de voto para un expediente del que poco más se sabía que el enunciado, al problema se sumó otro de fondo, al ver que las mejoras en materia de personal solo alcanzaban a las áreas de Foro. "Parece que intenten ahogar a las concejalías que no son suyas", indicaban fuentes populares, tras recordar que no sólo no se les incorporaban refuerzos –en algunos casos absolutamente necesarios para llevar el día a día del área–, sino que ya habían tenido que sufrir transferencias de personal de departamentos bajo el control popular a departamentos en manos de los ediles foristas.

En vías de solución

Ante esta situación, los miembros del PP en la Junta de Gobierno no dieron su voto favorable a esa modificación de la RPT. Su forma de ejemplificar su malestar fue dejar que se aprobara con su abstención pero romper el "aprobado por unanimidad" de los asuntos de Junta de Gobierno. La decisión del PP en esa reunión generó un ir y venir de llamadas de teléfono y convocatorias de reunión en búsqueda de una solución que no alivió la tensión inicial. O, por lo menos, no todo lo esperado.

Desde la esfera forista se minimizaba ayer el problema hablando de meras "discrepancias" y de un posible fallo de coordinación. Pero sobre todo, garantizando que se iban a solucionar esas necesidades de personal y a cumplir las expectativas del PP. De hecho, fuentes foristas entienden que el problema que haya podido existir se solventará antes de que acaba la semana. Toca ver si la solución satisface a los populares, que habían optado por no hacer batalla de otros desencuentros con Foro. Por ejemplo, el que tensó la primera reunión para pactar una nueva concertación social. La edil de Hacienda, la forista María Mitre, apuntó la idea de sacar el turismo de la concertación. Una propuesta que puso sobre la mesa sin hablarlo antes con la edil popular Ángela Pumariega, no solo presidenta de la mesa negociadora como responsable de Economía y Empleo, sino concejala de Turismo.

Estos problemas en la relación entre los socios de gobierno llegan, además, en un momento muy delicado. En pleno proceso de aprobación de las cuentas municipales de 2024, que se reivindican como el documento económico sobre el que se asentará el cambio en la acción de gobierno que debe marcar el mandato. El proyecto de 300,5 millones, que se eleva a 408,8 en el consolidado, tiene la aprobación inicial de la Junta de Gobierno; pero la aprobación que cuenta es la del Pleno, y para conseguirla se necesitan tanto los votos de Foro como los del PP. Y, como se da por supuesto, el del concejal no adscrito y exedil de Vox, Oliver Suárez. El Pleno de presupuestos está fijado para el 21 de diciembre. El 13 hay reunión de Foro y PP para ver cómo va su pacto.

Los acuerdos incumplidos que se verán en unos días en la comisión de seguimiento del pacto

Nueve páginas conforman el pacto de gobierno que marca las relaciones entre Foro y PP. Nueve páginas donde se concretan los 13 puntos del programa de gobierno, se establece el reparto de competencias entre unos y otros y se fijan siete elementos de gobernanza interna. No todos ellos se han cumplido a lo largo de estos meses de gobierno, pese a que a la organización municipal se dedicaron los primeros trabajos del mandato. El documento habla de una asignación proporcional a la representación de ambas formaciones en el reparto de asesorías. En el entorno del PP no se ve reflejado ese reparto proporcional en, por ejemplo, el personal eventual. Tampoco se ha empezado a trabajar formalmente en la reforma del reglamento de organización y régimen jurídico del Ayuntamiento para crear ese puesto de Vicealcaldía que, en el pacto, se le concede al PP a favor de su portavoz y líder, Ángela Pumariega. Dentro de ese apartado de gobernanza interna se fija la puesta en marcha de la comisión de seguimiento del acuerdo de gobierno, a reunirse con carácter semestral o a petición de las partes, "con el fin de evaluar el desarrollo del acuerdo, así como resolver las discrepancias o dudas que puedan surgir a lo largo del mandato". Hay cita convocada para el próximo día 13. Salvo que la situación se complique aún más en el tiempo que queda, será entonces donde se puedan limar asperezas entre los socios de gobierno.