"La cultura es un sitio para esconderse de la crueldad del mundo en los días que corren"

El cantante Iván Ferreiro Rodríguez (Vigo, 1970) estará el 8 de diciembre en el teatro de la Laboral para presentar su álbum "Trinchera Pop". El antiguo integrante de "Los Piratas" ofrecerá nuevas canciones y también un repertorio de sus composiciones más emblemáticas.

–¿En qué momento profesional está?

–En uno muy bueno. De disfrute, de estar en la carretera, de directos... Aunque casi siempre suelo estar contento a nivel de trabajo.

–Llevaba varios años sin crear canciones nuevas para un disco. ¿Por qué ahora?

–Voy poco a poco y cuando saco un disco es porque tengo algo que decir. La cosa se fue retrasando por varios motivos, como la pandemia y también por las giras.

–¿A qué responde el título de "Trinchera Pop"?

–Cuando hablo de trinchera, pienso en el compromiso con el trabajo, en estar sumergido en mi oficio. Con el pop, con las canciones, con la forma de contar las cosas. Pienso más en una defensa que en un ataque. El pop, en todas sus variantes, me ha servido para protegerme del mundo. La cultura es un gran sitio para esconderse, para protegerse de la crueldad del mundo y más en los días que corren.

–¿Cómo ve la situación del pop?

–La cultura pop es todo lo que nos rodea, aquello que acaba entrando en la memoria colectiva. La televisión, la gastronomía... todo es pop, que evoluciona y se conforma con el trabajo de un montón de gente.

–¿Sobre qué reflexiona en las letras del disco?

–Tienen un poco de todo, eso es lo divertido. Si algo interesante tienen la música y el arte, es que a cada oyente y espectador les llega de una manera. No solo importan las letras, sino quién las está escuchando. La música tiene tanta fuerza porque hace que cada uno se vea a sí mismo reflejado en ella. La cultura está para hacernos pensar y nos ayuda a definirnos.

–¿Cómo ha sido el proceso creativo hasta llegar a "Trinchera Pop"?

–Mi metodología de trabajo es vivir. En el estudio, grabando cosas, tocando aparatos, leyendo manuales, quedando con compañeros, etc. Es tan fluido que no distingo entre mi vida personal y el trabajo. He conseguido que esté todo mezclado. Mi vida es hacer canciones, pero también cocinar, dar un paseo, andar en bicicleta, charlar...

–¿Qué acogida ha tenido el disco entre el público?

–Parece que todo el mundo está disfrutando de él. La manera que tengo de saberlo es por los comentarios de internet, pero la más clara es por cómo disfruta la gente en los conciertos. La gira va increíble.

–¿La Inteligencia Artificial es un peligro para los generadores de música?

–Tendremos que ir viéndolo. Me preocupa más a nivel de la seguridad de las personas que el hecho de que haga canciones. Dudo que las haga mejor que los seres humanos. Para crearlas, hace falta vivir experiencias.

–Hace dos décadas que separó su camino del grupo "Los Piratas". ¿Cómo rememora aquella etapa?

–Fueron años de aprendizaje. Tengo recuerdos buenos y malos.

–Tras abandonar el grupo, se puso a tocar con su hermano Amaro.

–Nos pusimos a trabajar juntos y fueron momentos divertidos. Fuimos creando una carrera y una vida. Sigo sintiendo que empiezo siempre, que soy un novato.

–Su hijo Andrés ya da sus primeros pinitos en la banda "Querido". ¿Qué le parece que siga sus pasos?

–Estoy muy feliz de que él lo sea haciendo música, de que se sienta realizado.

–¿Qué recuerdos tiene de sus estancias previas en Asturias?

–Siempre me ha tratado muy bien. Aquí tengo muchos amigos y se mantienen grandes conversaciones. Como se suele decir, gallegos y asturianos, primos hermanos.

–¿Qué se encontrará el público que acuda a la Laboral?

–Ofreceremos un show precioso, emocionante. Espero que quien venga tenga una velada fantástica.