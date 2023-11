El Principado avanza en los intercambiadores de El Humedal y la Laboral: "Solo faltan detalles"

"Los intercambiadores serán espacios que dignifiquen, espacios de uso urbano que mejoren la calidad de vida e instancia de los usuarios, y no una infraestructura que pueda asimilarse a una estación de autobuses tradicional. Ahora, buscamos un diseño que encaje con lo que quiere el Ayuntamiento, que es lo mismo que nosotros: algo que disfruten los ciudadanos y que no genere ningún tipo de contestación". Así resumió ayer Alejandro Calvo, consejero de Fomento, los últimos avances pactados con el gobierno local para el conocido proyecto de crear un intercambiador en El Humedal, un plan que el consejero espera que haya superado ya las "polémicas" del pasado y que ya se está debatiendo entre ambas administraciones sobre plano y pendiente, más bien, "de detalles". El consejero, ponente ayer en la inauguración del Congreso Nacional de Medio Ambiente y Carreteras, aseguró que el plan para El Humedal será similar al de otro intercambiador que se quiere diseñar en La Laboral y que ambos persiguen un mismo objetivo: "Cómo, con lo que ya tenemos, podemos hacer (un tráfico de autobuses) más útil, más funcional y más estético. No podemos resistirnos a los avances; hay que gestionarlos".

El congreso se celebra hasta mañana, jueves, en la Laboral, organizado por la Asociación Española de la Carretera (AEC). Su presidente, Juan Francisco Lazcano, participó ayer en la inauguración de la cita de la mano del propio Calvo y de Joel García, líder de la patronal de la construcción CAC-Asprocon, y de Pelayo García, edil de Tráfico. El presidente explicó que, "en un mundo cada vez más consciente de los desafíos ambientales", queda aún pendiente poner en marcha "desarrollos innovadores para reducir la huella de carbono" en las carreteras. El experto, si bien apoyó el impulso al vehículo eléctrico y el transporte público, aclaró que "una transformación real exige tiempo y dinero", y que una adecuada conservación de las carreteras, junto a la apuesta por pavimentos innovadores, ayudan a reducir tanto la emisión de gases contaminantes como el gasto de combustibles de los vehículos. Comentó, sin embargo, la necesidad de que la apuesta en firme por lo medioambiental no se haga de manera acelerada. "La verdadera sostenibilidad no es una moda, pero tampoco debe ser una soga que implica alcanzar objetivos realistas en plazos de tiempo creíbles", advirtió. Joel García, por su parte, también coincidió en que los pasos adelante "deben ser moderados", porque "muchas veces se quieren apurar demasiado las cosas cuando la propia legislación va más despacio", y que eso provoca después nuevas barreras burocráticas como la que se ha creado recientemente en la propia región, que sufrió retrasos en varias licitaciones porque las exigencias de los pliegos ralentizaban los concursos públicos. García reconoció también el esfuerzo del Principado en estos últimos años a la hora de presupuestar más dinero para la conservación vial, pero a su juicio la ejecución de ese dinero tiene aún margen de mejora. "Debemos hacer un esfuerzo para agilizar los trámites", señaló. El líder de Asprocon, por último, lamentó que la gestión de los fondos europeos parezca haberse centrado más en "crear cosas nuevas" que en "arreglar lo que ya teníamos". "No entiendo esa imagen de un carril bici nuevo y, al lado, una carretera con baches", ejemplificó. Calvo prometió "recoger el guante" de las indicaciones de García y defendió lo "fundamental" de la red viaria asturiana, "un servicio público esencial que funciona las 24 horas del día y los 365 días del año". Barcia, por último, lanzó la idea de que, para conseguir avances en la sociedad, "las administraciones deben actuar primero y dar ejemplo". Y defendió que su gobierno trata de hacer eso mismo con el nuevo plan de renovación de la flota de Emtusa, un plan que surgió tras ver "iniciativas a nivel estatal que de manera algo forzada quieren obligar a ciudadanos a cambiar su vehículo". En esa misma línea, defendió también agilizar primero el vial de Jove "antes que penalizar a vecinos con zonas de baja emisión y soluciones restrictivas" que, en comparación, son "micromedidas".