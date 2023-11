Estas son todas las cifras de las primeras cuentas municipales de Foro y PP en Gijón

Al epígrafe de deuda pública se consignan casi 26 millones –en concreto 25.961.300 euros– de los 300,5 que conforman el presupuesto del Ayuntamiento de Gijón para 2024, al que acaban de dar su aprobación inicial Foro y PP como socios de gobierno. Es la partida más alta en la división presupuestaria por subprogramas y evidencia un incremento de cinco millones sobre el mismo epígrafe en el presupuesto de 2022, el de referencia al haber sido el último aprobado en la Casa Consistorial. Dos argumentos que avalan la trascendencia para las arcas municipales del gasto que conllevan sus préstamos bancarios. De esos 25,9 millones hay presupuestados 3.818.000 euros para el pago de intereses de los préstamos y 22.143.300 para la amortización de préstamos.

La amortización se aplica a seis préstamos y con la cuantía de 8,3 millones para el suscrito con el BBVA, 1,7 millones para el Banco Sabadell, 3,2 millones para Abanca, 5, 8 millones para la Caja Rural de Asturias, 1 millón para la Caja Laboral Popular y dos millones para Kutxabank. El recurso a préstamos para financiar la actividad municipal, y más en concreto las inversiones, es algo habitual en el diseño de los presupuestos de los últimos años.

El mantenimiento de los grupos políticos de la Corporación se lleva 1.158.000 euros municipales

Normalmente el préstamo a largo plazo a solicitar se fijaba en 20 millones. Para 2024, el equipo de la concejalía de Hacienda, que encabeza la forista María Mitre, tiene previsto solicitar un préstamo para inversiones de 21.291.670 euros. Esta cifra está por debajo de la prevista para amortización, con la intención de evitar que aumente el nivel de endeudamiento del Ayuntamiento. La deuda municipal está ahora mismo en 98,7 millones, lo que está por debajo del 50% del porcentaje de cobertura de los recursos corrientes. En el presupuesto de 2022 era de unos 105 millones. La relación del Ayuntamiento con los bancos tiene otro reflejo en el ámbito de los ingresos: la previsión de conseguir 2.125.000 euros de ingresos patrimoniales por los intereses en cuentas y depósitos.

Si uno compara los epígrafes de 2024 con los de 2022, el incremento más espectacular está en Medio Ambiente que pasa de 1,4 a 10,4 millones. El incremento tiene que ver en parte con actuaciones con fondo europeos como la renaturalización del Piles pero, sobre todo, con la imputación en esa partida de los seis millones de euros que se recibirán del Principado para el mantenimiento de la red de saneamiento y que se irán directos a la Empresa Municipal de Aguas. Hasta 2023 no se incluía esa partida en el presupuesto inicial, y fue una petición de la Intervención la razón de que sí apareciera en el proyecto presupuestario presentado por el gobierno de PSOE e IU que no se aprobó.

También pasan de menos de 600.000 euros a dos millones los gastos en el capítulo de movilidad urbana, pero aquí la diferencia con años anteriores son los 1,6 millones de gasto del nuevo servicio municipal de bicicletas eléctricas compartidas. Un servicio que tiene financiación europea.

El nuevo presupuesto fija casi 20 millones para seguridad y orden público y 6,7 para el servicio de bomberos. Son incrementos de tres y 1,4 millones, respectivamente, que tienen que ver con subidas del gasto de personal, la fase final de la puesta en marcha de la nueva comisaría y la obligación, por sentencia judicial, de dedicar 1,2 millones en inversiones en bomberos.

Una de las peculiaridades de este presupuesto es que se trata del primero que defienden Foro y PP como socios de gobierno, y del primero que se debatirá en la nueva Corporación salida de la última cita electoral. El subprograma de órganos de gobierno tiene una dotación económica de 4,2 millones. Unos 700.000 euros más que en el presupuesto de 2022. De esos 4,2 millones al mantenimiento de los grupos políticos de la Corporación se van 1.158.800 euros. En 2022 eran 1.046.000 euros.

Entre los programas con más dotación económica están los 8,6 millones en gestión urbanística –de los que 4,7 son ayudas a barrios degradados y fachadas–, los 8 millones en vías públicas urbanas y los 11 millones para limpieza viaria. Además de 9,4 millones en gastos para escuelas infantiles y 13,8 en educación donde se tienen en cuenta proyectos como las escuelinas de El Llano y Los Campos o las obras de mejora en Castiello, Los Campos y Rey Pelayo, con fondos europeos. A servicios en la zona rural se van 3,5 millones y 2 a participación ciudadana. El único programa que baja sustancialmente sobre la referencia de 2022 es el de acción social que pasa de 16,3 a 13,6 millones. El gobierno ha optado por bajar su aportación a la Fundación Municipal de Servicios Sociales ante el incremento que reciben de otras administraciones y el hecho de que todas las ayudas escolares pasan a gestionarse directamente por el Ayuntamiento.

El ahorro neto, el ICIO y las reglas fiscales: las grandes debilidades del proyecto

Es el primer presupuesto del nuevo gobierno de Foro y PP, el proyecto económico que se presenta como pilar de una nueva etapa en la acción política del Ayuntamiento de Gijón, y el más cuantioso de la historia municipal con 300,5 millones en el diseño estrictamente municipal y 408 millones en el consolidado que incorpora a los organismos autónomos y las empresas municipales. Pero es también un presupuesto con sombras que pueden generar más de un problema a lo largo de la ejecución. Hay tres muy claras que ponen en evidencia en sus informes tanto la Intervención General como la Dirección General Económico Financiera: el escaso ahorro neto, el impacto de la más que previsible vuelta de la aplicación de las reglas fiscales y la incertidumbre sobre el cumplimiento de la estimación de ingresos por el Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras y (ICIO).

A la hora de analizar el equilibrio del presupuesto, el informe de Intervención se fija en un ahorro neto que, tras las correcciones finales, se concreta en 289.130 euros. Son 828.414 euros menos que el fijado en el presupuesto de 2022. Se consigue un ahorro neto positivo, que es lo que pide la ley, pero se matiza en el informe que "el escaso margen de ahorro neto consignado provoca una elevada exposición tanto del equilibrio financiero de la entidad, así como de la capacidad futura de acometer nuevas operaciones de endeudamiento". El mensaje de Intervención a los gestores es que toca implementar medidas de control sobre circunstancias y elementos de riesgo.

También alerta Intervención de los ajustes sobre los presupuestos aprobados que conlleve el más que posible restablecimiento de las reglas fiscales tras el parón por la pandemia. Su incumplimiento, en tiempos del anterior gobierno de Foro, conllevó que el Ayuntamiento de Gijón tuviera que aplicar un plan de ajustes bajo la supervisión del Principado como administración tutora.

Por otra parte, tanto Intervención como la Dirección General Económico Financiera alertan del riesgo de que no se consigan esos casi 25 millones que se estiman de cobro del ICIO teniendo en cuenta las operaciones anunciadas por Arcelor y Quirón. "Si durante 2024 la ejecución de ese concepto se observa que no se van a alcanzar esos niveles de ingresos, el gobierno municipal adoptaría las medidas necesarias en la ejecución del gasto que permitan que la liquidación del presupuesto no resulte deficitario", se marca en el informe que firman la directora del área de ingresos y gastos, Sonia Monestina, y la directora general económico-financiera, Cecilia Bethencourt.

Los distritos tendrán una relación de proyectos para elegir sus obras

Un millón de euros a repartir a partes iguales es lo que tendrán los seis consejos de distrito en el presupuesto municipal del año que viene. La partida está incorporada pero falta ponerle nombre y apellidos a los proyectos que le den forman y que, en principio, se seleccionan entre los propuestos por los vecinos y avalados por los técnicos municipales en cuanto a su viabilidad económica y técnica. En principio, porque el nuevo gobierno de Foro y PP quiere ofertar a los consejos la alternativa de poder elegir sus prioridades dentro de un abanico de proyectos que se les presenten desde el propio Ayuntamiento.

Proyectos que ya tienen parte de su tramitación realizada lo que supondría que serían perfectamente ejecutables dentro del ejercicio de 2024. Los consejos tendrán esa alternativa pero también la posibilidad de mantener la dinámica de años anteriores. Eso sí, teniendo claro que si hay que empezar de cero puede que la obra no se convierta en realidad en 2024.

Esto es lo que se planteará a los consejos de distritos en las reuniones previstas para estos días y que suponen su constitución tras el cambio de Corporación. Constitución, presentación del presupuesto y debate sobre la partida para los consejos: esos son los tres puntos del orden del día. La ronda de consejos empieza hoy con las reuniones de los distritos Oeste y Rural y la participación de los concejales de Participación y Atención Ciudadana, Mercados y Consumo y Cooperación, Guzmán Pendás; de Infraestructuras Urbanas y Rurales, Gilberto Villoria, y de Hacienda, María Mitre.

De manera excepcional ambas reuniones tendrá lugar en el Ateneo de La Calzada. Igual que las de los consejos Este y Centro, convocadas el viernes, y El Llano y Sur, previstas para el lunes.

Guzmán Pendás es, precisamente, el edil que arrancará el jueves a las 9 de la mañana las comparecencias de los concejales de gobierno ante la comisión de Hacienda para detallar las cuentas de sus áreas de competencias. Las comparecencias proseguirán viernes y lunes. La última en hacer su presentación será la edil de Hacienda, la forista María Mitre.

Del millón para igualdad a los 327.000 euros de bienestar animal

Aunque son cifras menores, también ejemplifican la acción de gobierno. Pese a que baja sobre los 1,7 millones de referencia del año 2022, el primer presupuesto del nuevo gobierno de centro derecha fija cerca de 1,6 millones para las políticas de cooperación y ayuda al desarrollo. Y se supera el millón de euros en la partida de políticas de igualdad. Dos partidas que, en principio, no se compartían con el anterior socio de Vox. No parece mucho, pero la subida a 327.000 euros de la partida de bienestar animal es la primera muestra de la necesidad del Ayuntamiento de Gijón de ajustarse a las nuevas pautas de la legislación estatal en ese ámbito. Para Protección Civil hay 68.900 euros, una de las partidas más pequeñas.