El apuñalador del tute afirma que atacó a su amigo en Gijón porque este le amenazó "con pegarle dos tiros"

“Me dijo pero, ‘Piti’ tú que quieres, ¿qué te pegue dos tiros? Entonces mi reacción fue la de apartarle. No le quise matar”. De esta forma explicó esta mañana en la sección octava de la Audiencia Provincial el “apuñalador del tute” el ataque por el que le viene el sobrenombre. El que supuestamente protagonizó el 6 de abril del año pasado, cuando atacó con un arma blanca en el cuello tras una pelea jugando a las cartas en un bar de la calle Fuente del Real. La discusión empezó, según le dijo a la jueza, por un regateo con un coche de segunda mano entre él y la víctima quien, en el pasado, habría estado en su casa y le habría enseñado un “un arma”, de ahí que dijera que solo quiso apartarle. El herido, que también declaró esta mañana, negó lo de la pistola y explicó que el ataque fue casi por sorpresa. “Me dio un puñetazo en el cuello y noté que me apuñaló en la yugular”, dijo.

La fiscal pide para el acusado siete años de cárcel por intento de homicidio y ocho meses por resistencia a la autoridad. Este delito viene porque horas después del ataque el procesado se refugió en su casa. Varios agentes de la Policía Nacional le fueron a buscar y según la Fiscalía el detenido les recibió con una navaja de once centímetros y muy alterado. Les habría dicho “sois unos hijos de puta, no tenéis huevos a entrar, os voy a detener”. El procesado dio otra versión de los hechos. Dijo que tras el ataque, que se produjo en presencia de su mujer, se marchó a su casa y que sí, que estaba alterado, pero que no se resistió a la detención. Afirmó que tenía una navaja “pero que era para pelar una manzana”. “Entraron en mi casa y no pude hacer nada porque me apalearon como a un perro”, concretó.

La víctima, que tenía amistad con el detenido, fue escueta en sus declaraciones. Habló en tono muy bajo y dio respuestas poco precisas, aunque sí que reconoció que fue apuñalado. “Discutimos por el tema de las cartas, salimos a fumar y ya…”, contestó a una pregunta de la fiscal añadiendo, casi en un susurro, que “bueno y me apuñaló”. La anécdota del día la protagonizó uno de los testigos del suceso, un joven que se encontraba en una cafetería al pie de la que se originó el suceso. Entró en la sala con la cara medio cubierta por una braga a la altura del cuello y avisando de que “no iba a declarar”. La jueza le explicó, primero de buenas formas, y luego ya en un tono más serio que, como testigo, estaba obligado a ello. Este joven se enfrentó varias veces a la magistrada y a la fiscal, a la que cortó varias veces en sus preguntas. “A mí me trata de usted. Va acabar mal”, le espetó la jueza a este chico, que al final terminó hablando con normalidad, aunque muy alterado.

El caso quedó visto para sentencia. La Fiscalía elevó sus conclusiones a definitivas. La defensa pide para el acusado la libre absolución o, en su caso, que todo compute como un delito de lesiones.