Los distritos elegirán a principios de 2024 sus tres obras prioritarias: «El tiempo apremia»

Los presupuestos municipales para 2024 coparon ayer el protagonismo de los primeros consejos de distrito celebrados con la nueva Corporación al frente. La zona oeste y rural estrenaron en el actual mandato este mecanismo de consulta ciudadana, presidido por el popular Guzmán Pendás, concejal de Participación, Atención a la Ciudadanía, Mercados y Consumo, Distritos y Cooperación. También participaron los ediles de Infraestructuras Urbanas y Rurales y de Hacienda, Gilberto Villoria y María Mitre.

La constitución oficial de los dos consejos precedió a una presentación de las líneas principales de las cuentas de 2024. Si algo echaron en falta los representantes vecinales fue más concreción en los detalles presupuestarios. «Han sido un poco genéricos, habría que entrar más a fondo sobre cómo se va a repartir», subrayó José Luis Rodríguez, de la Federación de Asociaciones de Vecinos (FAV), que afirmó que la zona oeste precisa «planes de movilidad en condiciones». «Haremos hincapié en que haya inversiones fuertes», señaló Rodríguez. Y agradeció la «buena voluntad» política: «Parece que hay ánimo de ayudar».

Lo más reseñable de los encuentros fue la explicación de la partida de un millón de euros a repartir a partes iguales entre los seis consejos de distrito. La idea es que el montante sirva para ejecutar obras a lo largo del año que viene. «Es un año atípico, pero el tiempo apremia. Es un proceso extraordinario», reconoció Guzmán Pendás. En diciembre, el Ayuntamiento facilitará un listado de obras a cada distrito que ya han superado un filtro de viabilidad. Serán entonces los distritos quienes elijan las que tres que consideren más prioritarias, con otras tres como alternativa. Se trata de proyectos que ya tienen parte de su tramitación realizada, por lo que su ejecución sería viable en el ejercicio de 2024. Es una situación de excepcionalidad, es decir, de cara a los próximos presupuestos los vecinos podrán plantear, sin un «guion previo», sus necesidades a nivel de infraestructuras.

«Todas las asociaciones tenemos cosas fundamentales», dice Sotero Rey, de El Muselín

Tirando de matemáticas, a cada distrito le corresponden 166.000 euros, cifra que no convence a Sotero Rey, líder vecinal de El Muselín. «Es un caramelo, todos tenemos cosas fundamentales», señaló Rey, que mostró su satisfacción con el retorno de los consejos de distrito. «Siempre estoy abierto. Si no hay diálogo, no vamos a ningún lado, pero no queremos luchar contra un muro. Está bien que nos juntemos para que cada uno plantee lo que tenga que plantear», aseveró. Por su parte, Álvaro Tuero, de El Natahoyo, tenía una percepción diferente de la sesión. «Fue un consejo algo tristón, con pocas intervenciones», comentó. Sobre los 166.000 euros, declaró que «no dan para mucho». Además, Tuero lamentó que no se ofreciesen más detalles de los presupuestos municipales. También fue crítico con el modelo de que el gobierno local proponga los proyectos a los vecinos y sean ellos quienes deban escoger. «No nos gusta el cambio», proclamó.

José Luis Nicieza, líder vecinal de Veriña y representante de la Federación de Asociaciones de Vecinos de la Zona Rural «Les Caseríes», apoyó el «aumento significativo» que contemplan los presupuestos en alguna partida, como las empresas municipales. Asimismo, Nicieza destacó que «vi cantidades realistas». En ese sentido, ve lógico la propuesta municipal de destinar el millón de euros de manera inmediata para obras. «No hay tiempo material porque ya nos meteríamos en los presupuestos de 2025», insistió. «Aunque el mecanismo no es como era ni como será en el futuro, al menos existe», zanjó. Barriendo para casa, celebró que se llevará a cabo una actuación para adecentar un vial que forma parte del camino de Santiago. Afecta también a Poago.

José María Rubiera, de Castiello de Bernueces, no considera que la porción que sale del mencionado millón sea suficiente para colmar las demandas y reivindicaciones de las parroquias que conforman la zona rural gijonesa. «Dan para poco. A lo mejor con obras en dos parroquias ya se gasta», afeó. Tras la constitución formal de los consejos y la presentación informal del presupuesto, el tercer punto del orden del día consistía en la relación de obras que se acometerán en cada distrito. Gilberto Villoria se encargó de exponerlas a los asistentes.

Guzmán Pendás se mostró satisfecho con la participación en esta primera jornada y deseó que «se cumplan las peticiones» de los vecinos. No tendrá excesivo descanso, ya que el Ateneo de La Calzada albergará la reunión de los consejos de distrito Este y Centro este viernes, mientras que para el lunes quedarán las sesiones para El Llano y Sur.

Javier Suárez Llana denuncia la falta de acción inversora y de novedades en el presupuesto

«Lo describen como austero, social y que genera empleo. Austero no lo parece, social no lo es en cuanto se recortan aportaciones a la Fundación Municipal de Servicios Sociales y en lo que tiene que ver con el empleo lo único que crece es lo que tiene que ver con la lucha contra la burocracia». Así remataba el portavoz municipal de IU, Javier Suárez Llana, su primera valoración sobre el presupuesto de 300,5 millones avalado por Foro y PP.

Una valoración llena de reproches, tanto desde el punto de vista político como técnico. «No responde a las necesidades de la ciudad y es pobre en inversión. El 40% de las inversiones son por fondos europeos captados por el anterior gobierno y de los 14 millones restantes, la mayor parte son para proyectos del mandato pasado, como las escuelas infantiles de El Llano o Los Campos. Para los grandes proyectos anunciados a bombo y platillo por Foro hay partidas que dan para hacer el estudio y poco más», criticó el concejal, que también afeó, dirigiéndose al equipo forista, que «hable de rescatar las empresas municipales el mismo partido que inició su descapitalización».

Para el líder de IU las necesidades que su partido entiende que tiene Gijón y no se reflejan en las cuantas de Carmen Moriyón tienen que ver con vivienda, empleo y desarrollo económico, sostenibilidad y acción social. «La política social se queda corta, en estructura y en necesidades de prestaciones y nuevos programas. La Alcaldesa dijo en campaña que la salud mental era una de sus prioridades y no vemos ni una sola partida para ella», concretó el concejal. Las aportaciones a la Fundación se recortan en base al incremento de subvenciones que reciben de otras administraciones. «Eso no puede ser excusa», remató.

Más allá de los reproches políticos para Suárez Llana hay un problema técnico tan grave como que el presupuesto se basa en «unos ingresos que rozan la ficción». El ejemplo más claro para el edil son las estimaciones de cobro por el Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) que los propios informes internos ponen en duda y que deberían equilibrarse con ajustes en el gasto. «También se advierte en esos informes que el ahorro neto está al límite y que la recuperación de las reglas fiscales pueden convertir el presupuesto en papel mojado», remató Javier Suárez Llana.