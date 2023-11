"Lo describen como austero, social y que genera empleo. Austero no lo parece, social no lo es en cuanto se recortan aportaciones a la Fundación Municipal de Servicios Sociales y en lo que tiene que ver con el empleo lo único que crece es lo que tiene que ver con la lucha contra la burocracia". Así remataba el portavoz municipal de IU, Javier Suárez Llana, su primera valoración sobre el presupuesto de 300,5 millones avalado por Foro y PP.

Una valoración llena de reproches, tanto desde el punto de vista político como técnico. "No responde a las necesidades de la ciudad y es pobre en inversión. El 40% de las inversiones son por fondos europeos captados por el anterior gobierno y de los 14 millones restantes, la mayor parte son para proyectos del mandato pasado, como las escuelas infantiles de El Llano o Los Campos. Para los grandes proyectos anunciados a bombo y platillo por Foro hay partidas que dan para hacer el estudio y poco más", criticó el concejal, que también afeó, dirigiéndose al equipo forista, que "hable de rescatar las empresas municipales el mismo partido que inició su descapitalización".

Para el líder de IU las necesidades que su partido entiende que tiene Gijón y no se reflejan en las cuantas de Carmen Moriyón tienen que ver con vivienda, empleo y desarrollo económico, sostenibilidad y acción social. "La política social se queda corta, en estructura y en necesidades de prestaciones y nuevos programas. La Alcaldesa dijo en campaña que la salud mental era una de sus prioridades y no vemos ni una sola partida para ella", concretó el concejal. Las aportaciones a la Fundación se recortan en base al incremento de subvenciones que reciben de otras administraciones. "Eso no puede ser excusa", remató.

Más allá de los reproches políticos para Suárez Llana hay un problema técnico tan grave como que el presupuesto se basa en "unos ingresos que rozan la ficción". El ejemplo más claro para el edil son las estimaciones de cobro por el Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) que los propios informes internos ponen en duda y que deberían equilibrarse con ajustes en el gasto. "También se advierte en esos informes que el ahorro neto está al límite y que la recuperación de las reglas fiscales pueden convertir el presupuesto en papel mojado", remató Javier Suárez Llana.