"El suicidio tiene sesgo de género: mueren más hombres y lo intentan más mujeres"

Alba López (Oviedo, 1980) es la presidenta de Abrazos Verdes, la asociación asturiana de familiares en duelo por suicidio, y será una de las ponentes que cierre el ciclo de ponencias de la Asociación Feminista de Asturias (AFA) sobre salud mental, esta tarde, en el local del Ateneo Obrero en la Escuela de Comercio, a las 18.30 horas.

–¿Cómo ha evolucionado la asociación?

–Se empezó a crear a partir de 2020 y el día de la primera reunión se había programado el mismo viernes que nos confinaron. La idea era, y es, reunir a familiares que hemos perdido a personas por suicidio. Se nos denomina supervivientes.

–¿Cuántos socios suman?

–Aparte de la junta directiva, que la integramos cinco personas, ahora mismo seremos alrededor de unas 30. No tenemos una figura de asociado como tal. Muchas personas se acercan dos o tres veces y no necesitan volver más a Abrazos Verdes. Eso era un poco también lo que esperábamos: nuestra idea era crear una asociación que sirviese de parada, no de estancias largas.

–El servicio estrella del grupo con las charlas en grupo.

–Sí, grupos de apoyo mutuo entre personas que han pasado por una misma experiencia y con un moderador que es alguien que ha pasado su duelo hace tiempo y tiene una mirada de todo esto más sosegada y un discurso esperanzador. Nos interesaba eso, que fuesen grupos sin un perfil profesional. Luego, por otro lado, recibimos aportes económicos por la venta de calendarios y cuando alguna profesional, como la psicóloga Paula Martín, presta terapias gratuitas, que son también grupales. Estas sesiones suelen destinar a personas que acaban de vivir la experiencia o para quienes están viviendo un duelo cronificado.

–¿Eso último es habitual?

–Sí... Suele existir una doble culpabilización: a la persona que fallece y a quienes nos quedamos aquí. Es un duelo muy difícil porque tiene muchas implicaciones. Más allá del propio estigma, surgen cosas como los cobros de seguros de vida, que en muchos casos, salvo que la causa de muerte sea indiscutible, se tiende a buscar otras causas para no llamar a las cosas por su nombre. Muchos accidentes de tráfico que se tipifican como tales fueron, en realidad, suicidios.

–En la charla de hoy hablará sobre el género en suicidio. ¿Por qué?

–Sabemos que los datos están ahí y me parece interesante abordarlos. Las cifras cantan: fallecen cuatro veces más hombres por suicidio y las mujeres tienen 20 veces más intentos. Esto es, por definición, un sesgo de género y que debe explicarse también desde lo cultural, porque la biología por sí misma no lo explica. Un gran grupo de riesgo son hombres de más de 65 años que se ven afectados por cosas como enviudar, falta de habilidades emocionales, falta de redes de apoyo, sensación de pérdida de valía... Quiero aportar una explicación sociológica a todo esto, que hablemos de por qué fallecen tantos hombres a edades tan avanzadas.

–¿Las mujeres son más dadas a hablar de sus sentimientos?

–En general sí, aunque los hombres que vienen a nuestra asociación sí se nota que han tenido una red que les ha facilidad expresarse emocionalmente. En el caso de las mujeres, también nos afecta nuestro rol de cuidadoras. Incluso cuando hay un problema de salud mental muchas siguen ejerciendo ese rol y se dicen que tienen que aguantar. De eso también hay que hablar, y explicar por qué las mujeres toman muchos más ansiolíticos que los hombres, hasta tres veces más.

–Asturias ya tiene su plan de salud mental, pero falta, aún, un plan nacional contra el suicidio.

–Sí. Siento que hemos empezado la casa por el tejado.

Lo ideal hubiese sido un plan estatal que luego se adaptase a cada comunidad autónoma. Pero, bueno, yo tengo una mirada optimista porque sí se están haciendo cosas y se está empezando a hablar de esto. Se nota que la palabra suicidio ya no se oculta tanto ni se maquilla diciendo "salud emocional". Es importante: aquello de lo que no se habla no existe. Ahora toca también pensar qué tipo de visibilidad damos al suicidio para evitar entrar en discursos alarmistas.