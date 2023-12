Un valioso aprendizaje sobre la inclusión: "Nos han dado una lección"

El colegio Río Piles aprendió ayer una valiosa enseñanza. El alumnado de tercero de Primaria la vivió en sus propias carnes. "El respeto es la base de la convivencia", aseguraba María Patallo, educadora del Sanatorio Marítimo de Gijón. Una decena de usuarios del centro de atención a personas con discapacidad intelectual visitó el colegio en una jornada en la que primó la inclusión. La actividad consistió en la lectura del cuento "Jana, la princesa calva", que encandiló a los escolares. "Queremos dar visibilidad de lo que son capaces de hacer y del colectivo de diversidad funcional", indicó Patallo. "Jana es un personaje transgresor que lucha contra los estereotipos", sostuvo.

Mensegal Villamayor, directora del Área Educativa del Sanatorio Marítimo, ayudó en una aclamada "performance" que culminó con una cerrada ovación para los protagonistas. "¡Que saluden, que saluden!", gritaban los profesores y alumnos del Piles. Los usuarios del Marítimo lo dieron todo. Se iban turnando en la lectura del cuento y Efrén Dopazo ejercía de narrador. Arturo Álvarez, invidente, puso las notas musicales. Uno de los más animados fue Christian Salguero, un apasionado del dibujo. De hecho, en uno de los pasillos del colegio Río Piles hay una exposición con numerosas obras suyas, "Mar de colores". Salguero acompañó a los pequeños Pablo Sánchez, Hugo Rodríguez, Olai Villazón, Paula Villén y Naia Sánchez a ver las pinturas. "¿Cuánto tardaste en hacer todo?", preguntaba Rodríguez. "Me ha llevado muchas horas, me tenían que avisar para que me acostara", bromeaba Christian Salguero, cuya destreza artística puso colorido al cuento de Jana.

Los usuarios del Sanatorio Marítimo incluso entonaron, ataviados con una gorra, un rap que contenía un contundente mensaje: "Respeta lo que soy". "Ellos vienen encantados porque así demuestran de lo que son capaces", reivindicaba María Patallo, que tildó de "muy positivas" este tipo de experiencias. Además, el cuento se transformó a la lectura en braille, en otra muestra del propósito de la actividad, la inclusión. "Hay que frenar cualquier acoso escolar, que se ha convertido en un problema grave difícil de controlar", destacó Patallo.

Ana Vizoso, docente del colegio Río Piles, casi ni podía contener las lágrimas de la emoción al concluir el acto. "Nos han dado una lección, es bonito que se genere esta conexión entre los dos centros", apuntó Vizoso, que animó a "perder el miedo a la diferencia". De hecho, ella fue profesora de algunos de los usuarios del Marítimo. "Es un orgullo ver su evolución", incidió.

El colegio Virgen Reina, en Laviada, también recibió una visita muy especial en el marco de su proyecto sobre los Juegos Olímpicos y en la antesala del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que será el 3 de diciembre. Juan Pablo Barcia, remero paralímpico que participó en los Juegos Paralímpicos de Pekín y Londres. Barcia repasó su trayectoria y vivencias con el alumnado de 1º y 4.º de ESO en un día en el que la comunidad educativa se empapó de valores.