Las Mestas sigue el método científico

"¡Dame una cuchara!", exclama el pequeño Daniel Mezquita, de 4 años. "¿Cómo se pide?", responde la profesora Verónica Cobián. "Por favor", dice el crío, ansioso por continuar su experimento. En la Escuela Infantil Las Mestas, los alumnos son científicos en potencia. Cuando llegan al aula habilitada como laboratorio, lo primero que hacen es ponerse su bata identificativa. El centro se ha volcado en este proyecto de aprendizaje, transversal para los estudiantes de 3, 4 y 5 años. Arrancó el curso pasado y en este no ha hecho más que crecer. "La mejor manera de trabajar en el aula es manipulando, experimentando y observando", asegura Verónica Cobián, artífice de la iniciativa junta a otra docente, María Cristina García. "Es una forma de que los niños entiendan el mundo que les rodea y de que todo tiene un por qué", señala García.

Los escolares visitan el laboratorio quincenalmente, en grupos reducidos para optimizar el rendimiento. Es uno de sus momentos más anhelados. Tienen a su disposición todo lo necesario para sentirse científicos con pleno derecho: microscopios, lupas, tubos de ensayo, vasos, jeringuillas, gafas protectoras… Se sientan alrededor de varias mesas y a probar. "Nosotras hacemos de guía para que ellos se sorprendan con los resultados", afirma Cobián. El método científico se sigue con rigor. Los críos formulan hipótesis sobre lo que puede suceder. El éxito de las mismas varía en función del experimento. Eso sí, ha habido evolución. "Ahora se acercan más a lo que puede ocurrir. Saben, por ejemplo, que, mezclando pimentón y agua, esta se colorea", comenta María Cristina García. En una pizarra se anotan los materiales a utilizar y el procedimiento a seguir. "Todo lo que aprenden vivenciándolo se les queda grabado", asevera la docente de la Escuela Infantil Las Mestas.

Si algo destaca en las sesiones de laboratorio es el trabajo en equipo entre los alumnos. Si uno necesita un poco más de aceite, ahí está un compañero para echarle unas gotas. Las risas no faltan cuando alguno se excede en la cantidad de una sustancia y el experimento se complica. No pasa nada, el ensayo-error es el pan de cada día de los científicos. Las equivocaciones se entienden como un proceso natural. "A veces, las hipótesis no tienen nada que ver con el resultado final", sostiene María Cristina García. "Estamos en la era de la experimentación y qué mejor que ponerlo en marcha desde los primeros años en la escuela. Los aprendizajes memorísticos se terminaron", sentencia Verónica Cobián, que reivindica la implicación del alumnado en este proyecto. "Les encanta venir al laboratorio y siempre tienen una propuesta. Se anticipan a lo que puede pasar", resalta la docente.

En la sala de la ciencia de Las Mestas hay un sistema de luz negra para determinadas pruebas y cortinas para que la iluminación exterior no interceda. Los escolares han llevado a cabo experimentos sobre la oxidación de la manzana, flotabilidad y hundimiento de algunas sustancias, sobre luz y color, sobre mariposas en equilibrio (pintadas en cartulina), etc. Hasta crearon nubes con espuma en el marco de su proyecto referente a seres mitológicos. "A mí me gusta mezclar", confiesa Daniel Mezquita. Delante suyo hay virutas de lápices, agua, aceite, vinagre, arena, azúcar… Tiene dónde elegir. A su lado, Carmen Manso, también conocida como la "Doctora Manso" remueve su vaso con energía. "¡Magia potagia!", grita cuando presencia un cambio de color en su mezcla. Los ratos en el laboratorio le fascinan. De hecho, en su lista de deseos para los Reyes Magos hay hueco para un juego científico. Mientras, a Bruno Acebal se le vienen tantos experimentos realizados en la escuela que se le hace difícil decantarse por uno.

"Vivenciar los aprendizajes es fundamental, y que ellos sean los protagonistas", indica Verónica Cobián, que resume los beneficios que atañe esta vía de enseñanza para los críos. "Consiguen anteponerse a las situaciones comparan resultados y se sorprenden", ensalza la profesora. "Aplican los conocimientos de clase", agrega María Cristina García. Y los escolares, felices. Los científicos del futuro se curten en Las Mestas.