La ayuda europea para los colegios Los Campos y Castiello, en el aire: "Hemos solicitado un año más de plazo al Ministerio"

"Todos los recursos al alcance" para tratar de sacar adelante los proyectos comprometidos con fondos europeos. El área de Infraestructuras Urbanas y Rurales ha "hilado fino", en palabras del forista Gilberto Villoria, para "mejorar el porcentaje de ejecución de inversiones y la distribución de anualidades" de cara a las próximas cuentas, que contemplan 24,5 millones de inversión, buena parte de ella destinadas a obras en manos de esta concejalía. Sobre todo, porque el tiempo corre en su contra para algunos proyectos como la reforma de los colegios Castiello y Los Campos, dotados con seis millones de Europa. "Hemos solicitado una prórroga al Ministerio porque, si no nos la conceden, los plazos son incumplibles. Estamos esperando respuesta", avanzó Villoria.

Ahora mismo, ambos proyectos se encuentran en fase de redacción. "En febrero, tendremos el de Castiello y comenzaremos la licitación de las obras en marzo. Y en Los Campos, en marzo tendremos el proyecto redactado y arrancaremos con la licitación de los trabajos en abril. Hay que sumarles cinco meses para tener adjudicatario porque no están sujetos a regularización armonizada. Vamos a estar empezándolas en septiembre, cuando supuestamente tendría que entregarse. Necesitamos un año más", explicó. La primera contará en las cuentas con 28.800 euros de inversión, pero sumará más de 750.000 euros de remanente, mismo importe que se prevé destinar también a la segunda.

Ese conflicto con los plazos no se da en otra de las principales obras: la de solucionar el problema estructural del Rey Pelayo y posteriormente abordar su reforma, con margen hasta marzo de 2026. Las cuentas contemplan 201.000 euros de inversión para redactar el proyecto mayor. "Se adaptará al estructural, que corre a cargo del Principado. Si no aborda todo lo necesario, asumiremos el resto", explicó. El edil adelantó que el alumnado "no volverá el curso que viene" y dejó en el aire que puedan hacerlo tras arreglar el problema estructural, cuando arranque la reforma. "Veremos a ver si se puede compatibilizar, lo intentaremos", señalóa. En Educación, se prevé iniciar las obras de las escuelinas de El Llano y Los Campos y pacificar el entorno de la Escuelona y la Serena.

El Rey Pelayo, un curso más

También su concejalía deberá abordar con una partida un carril bici que "sirva de eje este-oeste", demás del proyectado en Rodríguez San Pedro, para evitar que se pierda la subvención europea para implementar una zona de bajas emisiones en La Calzada y carriles bus, que cuenta con nueve millones. Urge al mismo tiempo encargar el estudio de viabilidad del soterramiento del Muro, con una partida de 100.000 euros para el próximo año. "Los presupuestos comienzan a confeccionarse en agosto. Para entonces necesitamos saber a qué nos enfrentamos para destinarle una partida en 2025", desgranó Villoria junto a la directora de su área, María López Castro.

Villoria también recordó que se ha complicado "el compromiso electoral de duplicar la cuantía destinada a la zona rural hasta los 500.000 euros". También se destinarán partidas para eliminar barreras arquitectónicas, crear aparcamientos en la zona oeste o la futura reforma del Albergue Covadonga.