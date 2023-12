La Unión de Comerciantes reprocha al Principado el "ninguneo" al sector en los presupuestos regionales

La presidenta de la Unión de Comerciantes del Principado de Asturias, Sara Menéndez, calificó hoy de «ninguneo» la actitud del gobierno del Principado hacia el pequeño comercio. Que el Principado no haya ejecutado este año las ayudas presupuestadas para el sector con el bono del comercio de Asturias, que los presupuestos para el comercio de 2024 se vayan a reducir respecto a este año y que no se haya contado con los comerciantes en el diseño de las políticas turísticas son los reproches que desde la Unión de Comerciantes se lanzan contra el gobierno regional. «Creemos que se nos está dejando olvidados», señala su presidenta.

Ante el proyecto de presupuestos del Principado para 2024, Sara Menéndez insistió en que «estamos hablando de unos presupuestos cada vez más pequeños y, encima, es que no nos creemos nada de lo que nos dicen porque el incumplimiento por parte del presupuesto de este año, sin bonos», a lo que añade que para 2024 se contemplan «caídas de partidas tan importantes como la de la digitalización o partidas muy pequeñas en sostenibilidad».

En cuanto al turismo reprocha que «no se nos tiene en cuenta, el comercio debería de tener una parcela importante en ese turismo que entra en Asturias ahora con la apertura de la Variante. Tampoco nos vemos reflejados ahí».

Respecto al incumplimiento con los bonos al comercio de Asturias, la Unión señala que el millón de euros que no se va a ejecutar este año se traduce en que los comercios asturianos dejarán de ingresar por caja tres millones de euros (los clientes ponen dos euros por cada uno de subvención en los bonos), lo que supone 250 euros por cada uno de los 12.000 comercios que hay en Asturias. ¿Por qué no se ejecutó esa partida? «Ha pasado el año y en diciembre nos dicen que por problemas técnicos no se pueden llevar a cabo, cuando han tenido todo el año para ejecutarlo», señala Sara Menéndez.

La presidenta de la Unión de Comerciantes, junto a la gerente de la asociación, Carmen Moreno, se reunieron hoy en Gijón con el diputado autonómico del PP, Andrés Ruiz y con la vicealcaldesa de Gijón, Ángela Pumariega para abordar las preocupaciones del sector ante los próximos presupuestos autonómicos.

Ruiz señaló respecto al incumplimiento con los bonos al comercio de Asturias que «si tú tienes dotado un crédito con un millón de euros y no sacas la resolución hasta finales de octubre y no lo publicas en el BOPA hasta el 3 de noviembre con lo que no va a llegar en 2023 el dinero que han prometido a los comerciales, eso es una negligencia porque el dinero estaba allí», considerando que la resolución se podría haber sacado mucho antes de las elecciones autonómicas o en agosto o septiembre. Andrés Ruiz apuntó que sólo se ha ejecutado uno de cada cuatro euros del presupuesto para comercio, relación que baja a uno de cada cinco en las transferencias corrientes, donde se encuadran las ayudas al sector. A eso añadió que tampoco se ha ejecutado la tarifa mixta al fomento del autoempleo para nuevos autónomos, lo que repercute en el sector, dijo.

En cuanto al proyecto presupuestario de 2024, el diputado del PP apunto que los presupuestos de la dirección general de comercio «han sufrido una bajada del 14% de 2023 a 2024 que se computa en 874.000 euros».

Por su parte, la vicealcaldesa, Ángela Pumariega, indicó que «el sector del comercio es muy importante para la ciudad, sabemos el número de empleos que genera en la ciudad, el número de establecimientos que hay, la parte de empleo femenino y la creación de barrio».

En Gijón también se están negociando en la mesa de concertación social los bonos al consumo, que el sector considera que deberían destinarse a familias vulnerables. A ese respecto, Pumariega señaló que «tenemos que ver el encaje, sobre todo porque no dependería tanto de mi concejalía, sería más de la de Servicios Sociales, pero lo que no queremos es estar alejados de la Unión de Comerciantes y que vean que tienen nuestro apoyo para poder ayudar a esas familias, favorecer el empleo, favorecer la creación de barrio y el fomento del consumo». El encaje se conocerá a principios del próximo año, cuando previsiblemente se alcance el nuevo pacto de la concertación social.