Las amplias marquesinas del intercambiador levantan recelo en El Humedal: "Es una barbaridad"

El proyecto autonómico para el intercambiador de El Humedal no inspira la mayor de las confianzas entre los principales afectados por el plan del gobierno del Principado, con un coste de 3,4 millones de euros y un año de obras a la vista. Al contrario. La reordenación propuesta dividiría el espacio en cinco áreas de parada identificadas con colores y una de las medidas más visuales pasa por habilitar 190 metros de marquesinas, como desveló LA NUEVA ESPAÑA; y es precisamente esta opción una de la que menos convence entre los viajeros frecuentes de las paradas de El Humedal, así como entre vecinos y comerciantes de la zona.

Diana Morales acostumbra a coger el autobús en la calle Palacio Valdés, en la acera de la Gota de Leche. En ese ámbito se plantean 20 metros de marquesina. Morales no ve con buenos ojos todo el complejo de estas estructuras, cuya instalación se proyecta en base a tres criterios: aumentar el área cubierta de la zona de espera, dotar a los elementos de un carácter unificador y que estos sean utilizados para señalización, publicidad o para colocar iluminación o placas solares. "No es tanto por la estética, sino porque va a haber mucha concentración", asegura Morales, que vaticina "jaleo" si el plan autonómico, tal y como está concebido, prospera. "Será caótico", comenta.

En una línea similar se expresa Carlos Alberto Quintero, que ve excesiva una instalación de marquesinas de tal magnitud. "No le veo espacio aquí", indica. En la Acerona, la idea de disponer 70 metros de marquesinas choca con la actual alineación del arbolado, que será reemplazado por una propuesta vegetal en jardineras de gran porte que podrán moverse. "Estoy en contra de que se carguen los árboles", sentencia Carlos Alberto Quintero.

María Elena Pérez reside en La Camocha, pero prácticamente a diario utiliza el transporte público en el entorno de El Humedal. Se muestra crítica con el diseño del proyecto del intercambiador urbano. "Me parece una barbaridad, no es una ciudad tan grande como para hacer algo como esto", argumenta. En el caso particular de los 190 metros de marquesinas, Pérez sostiene que "ocupar semejante cantidad de acera es una aberración". También lamenta que el proyecto implique la eliminación de uno de los carriles de la avenida de la Costa. "¿Nos tenemos que pasar unos por encima de otros?", cuestiona María Elena Pérez. En lo que pone énfasis es en que las marquesinas "protejan". "En las de ahora entra agua cuando llueve y hay que estar con el paraguas abierto", subraya.

Más optimista con el proyectado intercambiador es José Antonio Salomón, habitual pasajero de las líneas con parada en la calle Palacio Valdés. "Si los autobuses funcionan y la gente se sube, hacen falta marquesinas", asevera Salomón, a favor de que El Humedal potencia su condición como centro neurálgico para los autobuses, en especial de Emtusa pero también de otras empresas y con la estación de Alsa muy próxima. "Veo bien que esté todo concentrado", manifiesta. Volviendo a las marquesinas, Salomón ve razonable que la Acerona sea el ámbito que más transformación experimente en ese aspecto. "Es la calle principal", afirma. De prosperar la idea, reivindica que las estructuras se acoplen a la estética del entorno. "Deben quedar bonitas, que no se vea un muro muerto o vacío", proclama.

El proyecto ya tiene una partida presupuestaria en las cuentas autonómicas para 2024 en base a la financiación europea conseguida a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Los comercios de la Acerona también son parte afectada ante todo lo que acontezca a nivel de infraestructuras en el espacio. "No nos hace gracia que quiten los árboles y que conviertan esto en un apeadero", asegura la comerciante Patricia Rincón, que no concuerda con el pretexto de que el intercambiador pueda ser un revulsivo comercial. "Hay gente que se mete en las tiendas y no viene a comprar, simplemente está aquí esperando al autobús. Ya tenemos la experiencia", esgrime Rincón, contraria a la instalación de 70 metros de marquesinas justo enfrente de su local. "A nivel estético lo veo fatal", recalca. Alfredo Vejo, del mismo establecimiento, se lo toma con humor. "Al final, en vez de Acerona será la Acerina", bromea. El plan no contempla la afectación de terrazas hosteleras, pero sí la reubicación de quioscos o casetas.

María Menéndez vive en uno de los portales de la calle Palacio Valdés. Prefiere ni pensar en lo que podría ver por la ventana si el proyecto del intercambiador fructificase. Su opinión desde que se dieron los primeros pasos del plan no ha variado. "No lo veo adecuado. Tampoco que haya tantas marquesinas. A la larga no será positivo para la zona", remarca Menéndez, que incide en que los más perjudicados de la situación son los vecinos de la Acerona. "Es una zona de mucho paso, el intercambiador conllevaría una marea aún mayor de gente", reflexiona María Menéndez, que reclama una estación de autobuses "en condiciones". La obra de El Humedal se licitará a principios de 2024. "Se están ajustando cuestiones para que el Ayuntamiento dé el visto bueno", desvelaba recientemente Alejandro Calvo, consejero de Fomento del Principado. Si de los implicados en el día a día del entorno dependiera, la sensación es que habría que darle un lavado de cara al diseño.