Voluntarias de ONG y fundaciones en Gijón cuentan su experiencia: "Recibes más de lo que das"

A Mariví Toribios se le vino el mundo encima cuando, hace una década, a sus 57 años, la empresa en la que había trabajado durante cuatro décadas como administrativa le comunicaba que iban a ejecutar un Expediente de Regulación de Empleo. Se veía en la calle a la edad en la que, según las estadísticas, es más difícil reengancharse al mundo laboral. "Era un momento de mucha incertidumbre y mucha angustia", recuerda esta gijonesa, que ante el duro momento, cuando la mayoría intentaría pedir ayuda, decidió ofrecerla. "Fue cuando me lancé a hacer un voluntariado", afirma.

Cuando tomó la decisión, a Toribios, le surgió una duda lógica. ¿Por dónde empiezo? Y fue entonces cuando se enteró de que en su entidad bancaria promovían los voluntariados. "Pregunté si había programas para trabajar con niños que no fueran ni muy chiquitines, que son muy delicados, ni muy mayores, que igual me pillan ya un poco desfasada", explica, sobre unos inicios que le llevaron a colaborar en el ciberaula del hospital de Cabueñes, "donde los niños estaban entretenidos y salían de las habitaciones, y los padres tenían también un respiro para tomar un café", primero; y en Mar de Niebla, después.

Toribios lleva más de un lustro colaborando con la ONG gijonesa. Allí pasa las tardes de los jueves, ayudando a los niños con las tareas del cole, jugando, preparando la merienda… "Son como esponjas, aprenden muy rápido. Además, son muy agradecidos. En cuatro días te cogen cariño, te ven por la calle y vienen corriendo a abrazarte… Sin lugar a dudas, recibes mucho más de lo que das", asegura Toribios, quien recuerda que de niña jugaba a ser profesora, una vocación que no pudo materializar, porque por circunstancias de la vida no le resultó posible formarse como maestra. "Quizás de ahí me viene la vocación de trabajar con niños", apunta la voluntaria, de 67 años.

"Mariví es fundamental para nosotros. Sabes que siempre está ahí para lo que necesites", ensalza la también gijonesa Lorena Álvarez, técnico de acción social de Caixa Bank, entidad a través de la que Toribios comenzó a colaborar, y que está abierta a facilitar el voluntariado. "Hacemos una entrevista y en función del perfil y los intereses, tratamos de ponerles en contacto con entidades", relata sobre el mismo proceso que realizó hace una década Toribios, que por cierto encontró trabajo tras aquel ERE y hoy está jubilada, que anima a todo el mundo a participar en voluntariados. "Es muy gratificante", sentencia la gijonesa, convencida de que seguirá participando en estos programas hasta que las obligaciones se lo permitan y el cuerpo aguante.