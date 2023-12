"Subí al escenario llorando porque no me lo esperaba; para mi el Santa Olaya lo es todo"

Daniel Ordóñez García (Guijo de Granadilla, Cáceres, 1955) es asturiano, pero de Extremadura. Nació oficialmente en el pantano de Gabriel y Galán, al norte de la provincia de Cáceres, donde trabajó su padre. Le empadronaron en la localidad más cercana y llegó a Gijón cuando solo tenía medio año. Lleva el Club de Natación Santa Olaya en la sangre y ha sido condecorado en la gala celebrada hace dos días como "Olayista Ejemplar", junto a Vanesa Laredo, por su papel como comisario de la exposición que repasa los 70 años de historia del club del Ateneo de La Calzada.

–¿Cómo llegó desde Guijo de Granadilla hasta Gijón?

–A los seis meses de nacer yo se acabó la obra del pantano de Gabriel y Galán y trajeron a mi padre de vuelta. Vine con mi familia a los seis meses. Soy asturiano, pero no renuncio a esas raíces. Cuando voy de vacaciones con mi mujer pasamos por la zona del pantano donde nací.

–¿Cómo se hizo socio del Santa Olaya?

–Era una ilusión que tenía desde mucho antes de entrar. Me hice socio en 1968, a las doce años. No había mucho dinero en mi casa, porque mi padre se había quedado sin trabajo. Empecé a trabajar transportando cajas de vino y sidra en el Torre Coroña, lo que hoy es el Savannah. Luego, iba a estudiar al Revillagigedo. Mi madre me dijo que, aunque lo estuviéramos pasando mal, con parte de ese dinero me podía hacer socio.

–¿Pero por qué tanta gana por el club?

–La mayoría de mis amigos eran socios y yo los veía desde fuera. No recuerdo de cuánto fue la cuota, pero imagino que era pequeña. Pasé toda mi infancia en el Santa Olaya. Íbamos a fumar, a hablar de novias... esas cosas. Me apunté a un curso de natación y Adolfo Carbajosa me ofreció empezar a nadar. Le dije que igual tenía problemas, porque soy sordo.

–¿Desde cuándo lo es?

–Desde los cuatro años por una mala praxis médica. Ahora, llevo un implante porque me lo recomendó mi hija. Siempre me defendí bien con el audífono porque aprendí a leer los labios.

–Volvamos a la natación.

– Carbajosa, una bellísima persona, decía que iba bien en crol. Participé en varias competiciones, pero siempre tenía que estar pendiente del árbitro. Si se ponía cerca, bien. Pero si se ponía lejos no lo veía. Lo que hacía era fijarme en sus gestos para saber cuándo iba a pitar. Por esa razón, en algunas competiciones siempre salía el último. Mucha gente se pitorreaba de mí por esta razón. Claro, estamos hablando de una época...

–¿Lo pasó mal?

–Me hizo más fuerte. Tenía ánimos de superarme, pero dejé de nadar. Duré un año. Entrenábamos sin piscinas cubiertas, ni climatización. Estábamos al borde del mar y cuando se movía el viento pasabas un frío del carajo. Como decíamos nosotros, éramos del Santa Olaya y teníamos una raza diferente a la de otros clubes (ríe). Era un poco más retraído. Me costaba entrar en conversación, sobre todo si hablaba todo el mundo a la vez. Fue, con todo, una gran época.

–Hablemos de la gala. Normalmente va solo, pero le acompañó toda su familia. ¿Le resultó raro?

–Sí, sí (ríe). Vinieron unos amigos también. Me resultó raro, sí. Pero bueno, como los premiados entraban por su propia entrada y como a mí me resultaba raro que fueran a premiarme a mí... al final fue toda una sorpresa. Dijeron que iban a entregar una placa, a un socio que no se lo esperaba y claro me emocioné mucho. Subí al escenario llorando. No me lo esperaba.

–Además es que usted ya acumula unos cuantos premios.

–¡Claro! Si es que ya no podía esperar que me dieran más premios. Tengo la placa de mérito, la de pionero de atletismo, la de montaña. Creo que hay gente que lo merecía más que yo. Javier Bericua hizo mucho para que me dieran esta placa y creo él se lo merece más que yo todavía.

–Hable de la exposición del Ateneo.

–Surge por la asociación de veteranos, cuya cabeza visible es Javier Bericua. Pidió gente para formar una junta directiva. Yo ya estuve en muchas, estuve con dos presidentes diferentes y en otras entidades. Es algo que lleva tiempo, pero bueno yo lo tengo porque estoy jubilado. Trabajé durante 40 años como ingeniero naval en el Astillero Juliana.

–Prosiga.

–La exposición recorre las siete décadas de historia del club. Bericua me dijo que había que pensar en hacerla. Participó también Juan Naves. Como experto en fotografía me comprometí a hacerla. Empezamos a buscar en el archivo y recogimos las fotos que estaban metidas por los cajones y armarios del club. Tuvimos que datarlas, porque la inmensa mayoría estaban sin fecha. No se sabía ni el año, ni la gente que salía. Hicimos un archivo histórico del club. Me encargué también de hacer los paneles, que también me llevó muchas horas. La exposición era de cerca de 200 fotos, aunque había más. No se podía meter todo. Había que hacer un resumen de esos 70 años.

–Para finalizar, ¿qué supone para usted el Santa Olaya?

–Es parte de mi infancia y ahora en mis años de mayor sigue significando mucho para mí. No permito que nadie hable mal del club. Una cosa son las personas que dirigen el club y otra, la entidad. Para mí, lo es todo.