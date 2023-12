Las distinciones de Gijón Impulsa: El valor del dron

"Antes el dron podía ser diferencial, ahora el valor está en procesar múltiples datos de manera rápida y precisa y obtener la máxima información, ahí está la clave". Raúl Álvarez, director y socio de la empresa gijonesa de drones Azisa, explica así la clave del negocio de esta compañía, que acaba de conseguir el premio Gijón Impulsa en la categoría empresa economía azul.

Azisa, ubicada en el polígono de los Campones es una empresa formada por ingenieros, técnicos e inspectores con más de 200 proyectos en su haber a lo largo de siete años decida a la inspección en entornos industriales. Comenzó con un solo dron y ahora dispone de múltiples con los que puede prestar servicio por aire mar y tierra. "Recibir este premio es el reconocimiento a una apuesta por la innovación en campos que aún están por explorar y en los que nosotros hemos hecho un esfuerzo para tener un pequeño sitio", señala el director de Azisa.

En sus inicios la empresa no trabajaba en entornos marinos, "pero cuando surgió la oportunidad de hacer algo relacionado con el mar nos volcamos. Nuestro primer acercamiento a desarrollar negocio en este entorno fue para atender a la necesidad de inspeccionar infraestructuras portuarias, esto se salía de nuestra zona de confort y la decisión era complicada, pero más que como un problema lo vimos como la oportunidad de hacer algo que no se había hecho antes. De ahí surgió nuestro primer vehículo de superficie no tripulado". Le siguió un proyecto para la recogida de plásticos y suciedad que flota en el agua y que mide los parámetros de ésta, pero quedó aparcado con la pandemia.

La empresa comenzó con un dron de fabricación suiza, pero después, "con mucho esfuerzo y muchas horas de innovación desarrollamos una flota de vehículos no tripulados que ahora son capaces de dar respuesta a casi cualquier proyecto en cualquier entorno, ya sea aéreo, marino, submarino o bajo tierra".

Se pasó de tomar imágenes para luego transformarlas, mediante un análisis manual, en información útil para el cliente, a la digitalización "con las herramientas físicas de captura de datos que puedes embarcar en los drones, como cámaras normales, multiespectrales, de detección de gases o láseres, y también la interacción de esos datos con herramientas de software que ahora nos permiten analizar de manera casi automática y transformarlos en información útil", señala Álvarez.

Entre los servicios que pueden prestar con los drones está desde análisis de la calidad del aire en tiempo real para generar mapas de contaminación que se pueden difundir a través de aplicaciones de telefonía móvil, hasta inspeccionar estructuras de hormigón. "Ahora centramos nuestros esfuerzos en el análisis automatizado masivo. Somos capaces de detectar, anotar y cuantificar cada daño por pequeño que sea en una gran estructura de hormigón". La empresa está actualmente desarrollando el primer proyecto de estas características en España, en la central nuclear de Ascó.

Se trata de una línea de negocio con la que esperan crecer mucho. "Hace un par de semanas hemos firmado un acuerdo de colaboración con la empresa valencia GDES (Grupo Dominguis Energy Services) que llevan más de 40 años en el sector nuclear y cuyo objetivo común es exportar este servicio a Francia y otros países de Europa. También estamos preparando algo fuera de Europa, en EE UU, con una las empresas de tecnología e ingeniería en generación de energía a nivel global más importantes del mundo".