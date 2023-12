La magia zarpa en el Puerto de Gijón con el Barco de la Navidad

Por segundo año consecutivo, las fiestas se viven también sobre las aguas. El "culpable" es el Barco de la Navidad, que ayer realizó sus primeros recorridos por el entorno del puerto deportivo. El buzón real y su correspondiente paje presiden la embarcación, engalanada para la ocasión y en la que no faltan los villancicos. Loli Portilla y su hijo, José Vicente Gardón, deseaban estar en el primer viaje a toda costa. "Nos dimos prisa porque el año pasado no quedaban plazas", declaró Portilla, que quería ver Gijón "desde el mar". "Se tiene otra perspectiva y es un paseo muy agradable", comentó la avilesina, que en la pasada Navidad visitó el barco con sus nietos. "Es una actividad diferente", apuntó. Su hijo sí participó en algún trayecto anteriormente. "Lo hice de noche para ver la ‘estrellona’", confesó.

El pequeño Óliver del Olmo tenía su carta de deseos para los Reyes Magos más que lista. En ella dejaba clara su afición por el fútbol y, en especial, por el Valencia. "Quiero un balón y una camiseta de Javi Guerra", proclamaba. Su madre, Carla del Olmo, le acompañaba durante la travesía, en la que el crío se movía de un lado a otro en busca de la mejor perspectiva. No le intimidaban lo más mínimo los posibles vaivenes del mar. Tenía ganas de vivir la experiencia.

El puente de la Constitución posibilitó que la familia formada por Elena Gutiérrez, Enrique Cortés y sus hijos Nacho, Manuela y Olivia se montasen en uno de los primeros viajes del Barco de la Navidad. Vienen de Madrid y tienen casa en Cudillero. La embarcación ofrecía la oportunidad perfecta para descubrir la ciudad desde el agua. "¡Te dije que la trajeses!", gritaba Olivia Cortés en una pequeña reprimenda a su madre. Hablaba de la carta de los Reyes Magos. Si ayer no se pudo, tampoco hay drama. De 15.00 a 16.00 horas, el barco estará disponible para depositar las cartas y visitar el barco. Sin navegación, eso sí.

La iniciativa ha cambiado ligeramente respecto al pasado año. Los trayectos ya no se harán por el entorno de la iglesia de San Pedro. "A veces no se podía por los mareos y las condiciones meteorológicas", esgrimió Iván Álvarez, de la empresa Asturboats, impulsora del proyecto. Para Álvarez, el atractivo de la actividad reside en "juntar la sensación de que los críos puedan navegar y de que es algo distinto en la Navidad". "Es un aliciente en comparación a lo ordinario", subrayó. Y como se comprobó ayer, las fiestas no entienden de generaciones y edades. "Aquí vienen niños y adultos", afirmó Iván Álvarez.

El precio del ticket para niños (menores de 12 años) es de 6 euros y de 7 para los adultos. Hasta el 10 de diciembre, los viajes, que duran cerca de 25 minutos, solo serán de 16.00 a 19.30 horas. El barco también abrirá el 16 y 17 de diciembre y, tras un parón, desde el día 23 hasta el 4 de enero estará operativo todos los días. Ese 4 de enero, la embarcación se despedirá de Gijón y zarpará con todas las misivas para entregárselas a los Reyes Magos de Oriente. La ilusión ya está instalada en el Puerto Deportivo.