"Ni soy Senén Merino, ni voy a hacer las cosas como las hizo él"

Casimiro Ayesta González (1957, Gijón) dirige una empresa dedicada a prestar servicios a armadores y aseguradores. Es socio del Real Club de Golf de Castiello desde 2017 y es candidato a presidir el club para suceder a Senén Merino. Se medirá en las elecciones del próximo 22 de diciembre al otro candidato, el abogado Ricardo Presa.

–¿Por qué ha decidido presentarse?

–A finales del verano entré en conversaciones con un grupo de socios sobre diversas ideas y proyectos para el club. Son ideas que me gustaron, porque coincidía mucho con ellas. Hablando con estos socios me propusieron ser candidato a la presidencia y me pareció que podíamos hacer una buena labor y que yo lo podía hacer razonablemente bien.

–¿Cuáles son esas ideas?

–Conseguir mejorar como club de golf, que no acabemos siendo solo un campo. No quiero decir que sea a donde estamos yendo, pero es un riesgo que corremos. Queremos mejorar la vida social del club y las posibilidades de que los socios puedan hacer allí vida social. También queremos mejorar las instalaciones, pero más que las cuestiones materiales, que tienen su importancia, nos importa la vida social. Que la gente pueda jugar al golf, eso por supuesto, pero también que puedan hacer vida de familia y de amigos. No queremos ser solo una instalación, queremos ser un club.

–¿Qué medios pondrán para ello?

–Iremos poco a poco. Trabajamos con dos líneas muy claras. Una es la organización a través de comisiones, con las que pretendemos ser capaces de abarcar con solidez los diferentes aspectos de la gestión del club. Y, por otra parte, es fundamental que la gestión económica sea responsable y sólida. No hay nada que se pueda hacer sin dinero y cualquier mejora necesita recursos.

–La otra candidatura les definió como "continuistas". ¿Qué le parece?

–No sé exactamente a qué se refieren. Con Senén Merino tengo buena relación, como la tengo con Juan Carlos Tinturé y con Antonio Mortera. Me llevo bien con ellos, aunque eso no quiere decir que esté en todo de acuerdo con ellos. No me considero continuista de Senén Merino, porque soy muy distinto a él. Merino tiene su forma de ser y de hacer las cosas, y yo tengo la mía, para bien y para mal. En mi candidatura hay una sola persona que estuvo en la anterior junta directiva. Al final, todos continuamos sobre lo que otros han hecho. Si me considero continuista es de todos los presidentes. De Merino, de Tinturé, de Mortera y de los que les precedieron. Pero ni yo soy Senén Merino, ni voy a hacer las cosas como las hizo él.

–¿Aprobar las cuentas y el presupuesto que tumbaron los socios será uno de los objetivos fundamentales?

–Lo es. Las cuentas no van a suponer un problema serio, porque las del año 2022 están auditadas y hay un informe de la auditoría que no establecía reservas sobre ellas. Hay que reformularlas, pero no creo que vaya a suponer un problema serio. En cuanto al presupuesto, hay que elaborarlo y aprobarlo. Digo lo mismo. La información financiera y la contabilidad analítica que está puesta en marcha creo que permitirá resolver las dos cuestiones sin dificultades.

–¿Cree que hay dos bloques en el club?

–No hablaría de dos bloques. Hubo enfrentamientos personales que han dado lugar a situaciones desagradables, que a nadie le gustan. Mi intención, si los socios me dan su confianza, es que esto no suceda y se puedan reconducir esas posibles tensiones. No quiero decir que vayamos a estar todos de acuerdo en todo, pero sí que haya una relación educada y cordial entre los socios con diferentes opiniones, pero siempre dentro de un ambiente que permita la vida social y unas buenas relaciones entre todos. Eso es primordial.

–¿Qué inversiones necesita el club?

–Hay que hacer cosas en la casa del club, los vestuarios de los niños hay que remodelarlos completamente y luego nos gustaría redecorar el salón social y otras cuestiones menores. El campo, todos los sabemos, necesita inversiones. Debemos elaborar un plan formal a largo plazo porque son obras que no se pueden hacer de un día para otro. Todos tenemos claro dónde están los puntos problemáticos, pero vuelvo a lo de antes. Sin recursos no hay inversiones y cualquier cosa que se quiera hacer pasa por tener los recursos necesarios para hacer esas obras. Eso exige una gestión responsable.