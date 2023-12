Misa y belén por la Virgen de la Inmaculada en el colegio gijonés

"Representa el arranque de la Navidad", afirmaba Eusebio de la Vega, profesor del colegio de La Inmaculada y coordinador del montaje del belén monumental inaugurado y bendecido ayer. El acto tuvo lugar tras una multitudinaria eucaristía en honor a la Virgen de la Inmaculada, patrona del colegio. Fue el colofón a unas labores, las de creación y montaje del nacimiento, que tiene unos 40 metros cuadrados, que comenzaron a finales de septiembre. Alumnos, profesores y una veintena de padres cooperaron en el montaje del misterio, "totalmente nuevo y hecho con todo lujo de detalles".

Hay varias escenas diferenciadas. En primera lugar se ve el portal de Belén. "Hay mucha montaña y casinas integradas", explicó Eusebio de la Vega. Está la zona del agua, un desierto por el que llegan los Reyes Magos y el pueblo hebreo, en el que hay "vida, talleres y mercado". Cuantificar el número de figuras es complejo. "Habrá más de 200", apuntó el docente. Los creadores apuestan por generar espacios "difíciles de ver" para que los visitantes se fijen en los pequeños detalles. "Cada año es un diseño nuevo", resaltó Eusebio de la Vega. De hecho, algunas de las viviendas en miniatura son nuevas.

"Es muy significativo para los alumnos venir. El belén es como una parte de la Navidad", aseguró el alumno Sergio Núñez, a quien lo que más llamó la atención fueron las figuras de los trabajadores. A Noa García, también escolar, le fascinó "el movimiento que trazan algunas de las personas representadas y cómo está construido". La zona del agua es la favorita de la también estudiante del centro Carolina Núñez. "Es muy relajante", apuntó. Mientras, su compañera Carmen Pérez aseguró alucinar con "el ambiente y los cambios de iluminación".

Alfonso Martínez va a primero de la ESO en el colegio de La Inmaculada. Empezó este curso en el centro de los Jesuitas, por lo que para él, el de ayer, fue un día incluso más especial que para sus compañeros. Acudió a las celebraciones con su abuela Pilar Martínez. Ambos se quedaron prendados con el nacimiento. "Me he encantado", confesó la abuela, fascinada también con la solemnidad de la eucaristía. "A nuestro lado había una mujer que estaba tan emocionada cantando el himno de la Inmaculada que pensé en lo bien trabaja este colegio", valoró. Sobre el belén, su nieto lo tenía complicado para ensalzar solamente un aspecto, pues todo el conjunto le asombró. "Me han gustado principalmente las figuras y los detalles. Y las animaciones", aseguró el pequeño, que ya era un habitual visitante de la recreación de los Jesuitas antes de matricularse en el centro: "Cada año me sorprenden más".

El belén se podrá ver en el garaje del centro, con entrada por la calle Campo Sagrado, hasta el 7 de enero. Del día 11 al 15 de diciembre, del 18 al 23 y del 26 al 20, los horarios serán de 12.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.30 horas. Podrá visitarse en las mismas franjas horarias los días 2, 3, 4, 5 y 7 de enero. El nacimiento formará parte de la V Ruta de los Belenes "Villa de Jovellanos", que comenzará el 16 de diciembre.

Jorge Cabal, párroco de San Lorenzo, ofició la misa previa a la inauguración del belén. Estuvo acompañado por Pedro Luis García Vera, delegado de la Plataforma Apostólica de Jesuitas de Asturias, Alfredo Flórez Cienfuegos-Jovellanos, antiguo director del colegio, y el también jesuita Javier Rodríguez. Arancha Vega, actual directora del centro, pronunció unas palabras al inicio de la homilía. El coro Padre Cifuentes cantó el himno colegial ante unos feligreses entregados a la causa. Muchos asistentes siguieron la homilía de pie por la falta de espacio en los bancos, muestra inequívoca de la trascendencia de la cita. Cabal deseó que la Virgen sea "una fuente de bendición" para todos los presentes y también que el belén monumental "ayude a profundizar en la fe de niños y adultos". Los Jesuitas esperan un torrente de visitas para su tan preciado belén.