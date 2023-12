José Luis Argüelles: "Sin poesía el mundo sería peor de lo que ya es; para mí, es una vía de conocimiento"

El escritor José Luis Argüelles (Mieres, 1960) transita entre dos paisajes, el de su Mieres natal y el del Gijón que desde hace años lo acoge, para defender lo que a su juicio es "una forma universal" de estar en el mundo: defender los buenos afectos. El autor, ahora jubilado tras décadas de trabajo como periodista en LA NUEVA ESPAÑA, reflexiona sobre esto en "Morar", su nuevo poemario, publicado con Impronta.

–"Morar" recoge poemas escritos en los últimos cuatro años. Pese a ello, no hay apenas alusiones al coronavirus. ¿Se quedaron fuera de la selección o no le interesó el tema?

–Alguna hay, como en el primer poema del libro. Es cierto que los textos más explícitos sobre la pandemia y sus tiempos aciagos quedaron fuera, caso de un largo poema en prosa que se titula, precisamente, "Cuarentena". El gran libro de versos sobre la enfermedad del covid ya lo escribió mi admirado Fernando Beltrán. Pero "Morar" también se puede leer como una afirmación de la vida, una aceptación de la vida y sus ciclos de luz y oscuridad.

–En varios poemas dice ser "casi viejo" con un tono casi pesimista. Pero en otros poemas, como en "Bajo el sol", se ilusiona por la "eterna novedad del mundo". ¿Qué tono diría que se encontrarán los lectores en este libro?

–Bueno, otros dirán que soy indulgente conmigo mismo y que, en realidad, soy ya un viejo. No creo que el tono de ese poema al que se refiere, "Cada día", sea pesimista, al contrario. Es la reflexión de alguien que ha alcanzado al menos una certeza: la importancia de un puñado de preguntas fundamentales, entre ellas la de cómo tenemos que relacionarnos con los demás. "Bajo el sol" es, en efecto, un himno con el que me he atrevido a desmentir ese adagio que ya está en el Eclesiastés: no hay nada nuevo bajo el sol. Antes me gustaba la noche y ahora, en cambio, veo en cada amanecer una promesa. El tono del libro es, por eso, expectante.

–Este morar se mueve entre dos espacios. Los recuerdos industriales de Mieres y el Cantábrico que, se entiende, se ve desde Gijón.

–Un conocido crítico me dijo una vez que soy el poeta menos andaluz de la actual lírica española. Mi lugar es ese norte peninsular que sale en mis poemas: soy de Mieres, de la cuenca minera, y vivo en Gijón. Su paisaje, sus gentes o su historia tienen que dejar marcas, claro, en mi visión del mundo y en mi poesía. Por adhesión o reacción, somos también el espacio que habitamos. Pero el libro habla, además, de otra forma universal de morar: aquella que defiende los buenos afectos.

–El libro incluye varias reflexiones sobre para qué sirve realmente escribir. ¿Tiene una respuesta?

–Sí, aunque va cambiando con el tiempo. En mi caso, la escritura de poesía –algo distinto a otras formas de escritura– surge casi siempre de unas palabras azarosas y de la intuición de un contenido que no sé cómo decir hasta no dar con la voz y el ritmo precisos. Una vía de conocimiento. Robert Graves pensaba que es una recordación de la Diosa Blanca. De lo que estoy seguro es que sin poesía el mundo sería bastante peor de lo que ya es.

–Recoge varias referencias a su infancia y a la generación de sus padres, sobre todo, en varios poemas ("Terrar", "Vacas", "Extinción") que inician la segunda mitad del libro. ¿Nota que vivimos ahora en otros tiempos?

–Soy un tipo del siglo XX que ha tenido el privilegio de conocer las primeras décadas de una nueva centuria en la que todo ha cambiado, aunque perviven los males de fondo y algunos se han acrecentado, como el de la destrucción de nuestro planeta. He visto derrumbarse el mundo de mi infancia y juventud: el de los mineros y campesinos, con sus luchas o padecimientos, pero también con su fuerza solidaria y sus códigos de ayuda mutua.

–En "Morar" defiende en varios momentos el valor de la humildad. ¿Por qué?

–Tal vez porque, como casi todos los jóvenes, también yo tuve la soberbia de querer comerme el mundo. Cito, a mi manera, a Gil de Biedma. Hablo de humildad en el sentido de la primera acepción que da el Diccionario a esa palabra. Somos débiles y es muy poco, casi nada, lo que aún conocemos.

–Hablemos de influencias. Menciona a autores como Bécquer y Borges y dedica un poema entero a Simone Weil y otro a la casa de Rosario de Acuña y a la labor de Xosé Bolado.

–En mis libros suelo incluir homenajes a poetas y personas cuya obra o vida me interesan. Bécquer es el primer poeta al que leí a fondo cuando yo era aún un niño y Borges es alguien al que siempre vuelvo. Simone Weil es una autora fundamental; para comprender mejor el mundo hay que leer "La condición obrera". Y la casa gijonesa de Rosario de Acuña, de quien tanto me habló el querido Xosé Bolado, es un símbolo de la mejor España frente al odio de la carcunda.

–El poemario incluye, también, dos momentos de "respiro" en forma de haikus. ¿Le interesa el formato?

–El haiku incluye la tradición de las composiciones dedicadas a animales. Somos mamíferos lóbregos, que dijo Vallejo, viviendo junto a otros animales. Mis libros son siempre variados en contenido y formas estróficas. Sí, me interesa el haiku por lo que tiene de extrema concisión, pero también los sonetos o las décimas.

–Vuelve a publicar con Impronta, su casa.

–Mis dos casas han sido siempre Trea e Impronta. Es un placer y un privilegio trabajar con personas que aprecian y cuidan lo que haces. Y que me evitan el engorro de tener que presentarme a premios, concursos y demás procesiones de la vida literaria nacional.