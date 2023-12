Cabueñes instalará antes de fin de año el nuevo angiógrafo para no perder sus fondos

Una planificación en dos fases para agilizar la puesta en marcha del quirófano híbrido del Hospital de Cabueñes. Esta ha sido una de las dos medidas anunciadas por la gerente saliente, Yolanda López Mínguez –que ha sido ya sustituida por María Luisa Sánchez, que se incorporará formalmente el lunes– ante el personal, que le había mostrado sus dudas sobre el proyecto. El temor se debía a que parte del plan del nuevo quirófano híbrido se financia mediante los llamados fondos INVEAT, que deben ejecutarse este año. En concreto, la compra financiada es el angiógrafo digital, una de las piezas clave del futuro equipo que se quiere instalar. La orden trasladada a los técnicos, por tanto, ha sido que este aparato quede instalado antes de que acabe el año y que a lo largo del primer trimestre de 2024 se pueda licitar la compra del resto de aparatos. Por ahora, el quirófano sigue sin tener una fecha fija de apertura.

El plan se enmarca en el ambicioso proyecto de recrecido del hospital, una obra ya en marcha que hará ganar dos plantas sobre el edificio central del complejo, el que acoge la entrada principal. Es un plan independiente pero simultáneo a la ampliación y, según trasladó la jefatura a los trabajadores, "está en plazo y a término". Con ese nuevo espacio que está a punto de ganarse, se proyecta instalar dos grandes equipos: el robot quirúrgico que se compró en marzo y que ya funciona pero sigue pendiente de una ubicación definitiva y el citado quirófano híbrido, cuya instalación suple la demanda del personal que alertaba de que su quirófano actual, instalado hace una década, empezaba a quedarse anticuado.

La convocatoria de los fondos INVEAT facilitó que el Sespa pudiese atender a esta demanda, pero, pese a tener financiada el angiógrafo, una pieza central del aparato, su idea es dotarlo con más equipamientos para que en la práctica sea un quirófano híbrido al uso. Hace unas semanas, de hecho, buena parte del personal se enteró de que la previsión de apertura del equipamiento no se barajaba hasta, como pronto, abril, y de ahí que después los delegados sindicales hubiesen pedido explicaciones a la jefatura. Ésta ha contestado que, si bien es cierto que no hay una fecha de apertura, sí se reconoce la "urgencia" de instalar ya el angiógrafo y el compromiso de que las compras de los equipos que faltan tengan prioridad a inicios del próximo año. La nueva gerencia asumirá ahora tanto este plan como la propia ampliación, dos obras que, según las constructoras, no tienen que lamentar por ahora retrasos.