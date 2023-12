El árbol navideño natural está de moda

La moda de los árboles navideños naturales enraíza en Asturias. Así lo constatan viveros y floristerías, que afirman que cada vez son más los que optan por abetos y otras especies "de verdad" para decorar sus casas en estas fechas, una tendencia que sigue la "línea de las costumbres europeas" y de lo que "marcan en redes sociales los influencers y los decoradores".

En la floristería Arco Iris, en la calle Langreo de Gijón, han volado los árboles navideños naturales. "Está en claro auge. No me van a llegar las existencias hasta el final de la temporada", calcula Emma Antuña, propietaria del establecimiento, quien en parte achaca este crecimiento de las ventas a las tendencias que marcan las redes sociales. "Aunque todavía hay clientes que se dejan asesorar, cada vez son más los que llegan enseñándote en el móvil lo que quieren. Vienen con la idea clara", afirma. Y no solo árboles. Antuña asegura que también ha aumentado la demanda de otras especies vegetales para ornamentar casas. "Nos piden ruscus, pinsapos, flores de ilex, ramas de eucalipto...", relata sobre algunas de las plantas que están más de moda: "La gente cada vez está más motivada para decorar".

Así lo ve también María José Fernández, quien ha vivido cómo en los tres últimos años, desde que abrió la floristería La Jovellana, en la calle San Bernardo de Gijón, la demanda de todo tipo de "productos verdes" para decorar en estas fiestas, no solo árboles, ha ido en aumento. "Nuestros clientes también buscan coronas para adornar puertas, centros para las mesas...", desvela de un tipo de producto que demanda "el público más joven", algo que achaca no tanto a las redes sociales, sino a lo que ven en viajes por Europa o en programas de intercambio, como el "Erasmus"; una dinámica que aplaude: "En el resto del continente es impensable comprar un árbol de plástico. Es lo lógico".

Para Uxía Otero, de los viveros Veraleza, el incremento en la venta de árboles navideños naturales se debe también "a las tendencias que marcan decoradores y diseñadores". "Parece que en estas fiestas la tendencia va al árbol grande, cuando el año pasado, sin ir más lejos, la gente demandaba los pequeños", señala la experta, quien también ha constatado un incremento en la demanda de los árboles artificiales.

También están vendiendo árboles naturales como churros en el centro de jardinería Laviada Somió. "Los grandes volaron, cuando otros años los que más demandaba la gente eran los pequeños, los de 1,20 metros o menos", asegura Mercedes Fernández, que, por su experiencia, no considera que esta tendencia pegue más entre jóvenes o mayores. "Vienen a comprar tanto los más mayores como los pequeños", asegura sobre unos productos que, lejos de lo que pueda parecer, no son más caros que los de plástico. El precio de un árbol natural de un metro y medio cuesta en torno a los 50 euros.

Otra duda recurrente cuando se piensa en la compra de árboles naturales es ¿qué pasa luego con ellos? "Muchos vienen preparados para poner en interior, por lo que casi no tienen raíz, y así es muy difícil volver a plantarlos", explica Amparo Alonso, del vivero gijonés Vegapresas, quien estima que estas especies, pensadas para ornamentar las fiestas, duran aproximadamente un mes en un piso.

En este sentido, María José Fernández propone importar una costumbre que conoció durante sus 18 años viviendo en Italia. "Allí, tú compras un árbol de Navidad y, cuando acaba, si lo devuelves, te reintegran parte del importe", pone como ejemplo la empresaria, de una medida que invita a adoptar en Asturias. Es hacer lo mismo que con las botellas de sidra.