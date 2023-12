Emulsa fija en los contratos de limpieza de entes municipales una vía para subir ingresos

Salvo un traspié de última hora, la Junta de Gobierno aprobará en su sesión de esta mañana el encargo a Emulsa de que se ocupe de la limpieza de las instalaciones del Jardín Botánico Atlántico. Un encargo para 2024 con un coste de 232.759,30 euros y la posibilidad de prorrogarse en 2025 que se hace desde la concejalía de Medio Ambiente. No es nueva esta labor en el Botánico para la Empresa Municipal de Servicios de Medio Ambiente pero sí es nuevo el escenario en que se desarrolla. Nuevo porque quien lo hace ahora es el gobierno de Foro y PP y porque desde Emulsa, presidido por el edil popular de Medio Ambiente, Rodrigo Pintueles, se busca ejemplificar con el Botánico la capacidad de la empresa municipal de limpiezas de hacer, y cobrar por ello, nuevas tareas para el Ayuntamiento y su red de sociedades. En el punto de mira de Emulsa ahora mismo está hacerse con la limpieza de las dependencias de la Empresa Municipal de Aguas (EMA) que podrían suponer algo más de un cuarto de millón de ingresos al año.

Algo que ya se debatió en el consejo de la EMA a propuesta de IU, que también promovió esta alternativa en la Fundación Municipal de Cultura. Desde Emulsa, su actual presidente, Rodrigo Pintueles, ha mostrado la total disponibilidad de la empresa para formalizar nuevos contratos con el Grupo Ayuntamiento lo que sería una forma de aumentar sus ingresos dentro de ese plan de rescate que se puso en marcha hace unos meses ante la más que delicada situación económica de Emulsa. Y no solo se trata de aumentar la cifra de negocio de Emulsa dentro del Ayuntamiento lo que supondría, además, remunicipalizar servicios que ahora hacen empresas privadas. También fuera con contrataciones con terceros.

Este esfuerzo de Emulsa por ampliar su cartera de clientes se sumaría a las aportaciones del Ayuntamiento, como socio único, a la subida de tasas por la recogida de basura y al proceso de regularización de facturas impagadas o mal pagadas a la hora de mejorar las cifras de la empresa y evitar que cierre en negativo como en los últimos años. Para 2024 Emulsa ha presentado un presupuesto de 50,7 millones, inversiones incluidas. La aportación municipal es de 28,1 millones.

Emulsa ajusta números sin novedades en el ámbito judicial. El gerente de la empresa remitió al Tribunal de Cuentas a finales de octubre la documentación con la pérdida de 16 millones en las reservas voluntarias de la empresa –situación desvelada por LA NUEVA ESPAÑA– al entender que podría haber una situación de conducta ilícita desde el punto de vista contable.

Por otro lado, y sin salirse del escenario presupuestario que marca el final de año, Pintueles y su equipo han mirado las partidas que les tocan del proyecto de presupuesto para el año que viene del gobierno del Principado y lo que han visto no les ha gustado. Se repite la partida de 140.000 euros para la recogida de residuos en playas pero el dinero que el Principado dará a Gijón para la recogida de residuos se queda en 572.124 euros, la mitad de lo recibido este año. Y para los puntos limpios, no hay ninguna asignación.

La selección de peones encara el fin de la fase de valoración de méritos de los candidatos

Hasta el próximo día 16 tienen de plazo para presentar sus reclamaciones los participantes en el proceso selectivo impulsado hace un año por Emulsa para la contratación de peones de limpieza y jardinería. Las reclamaciones en esta fase del proceso, a la que llegaron unos 2.500 candidatos, son contra las valoraciones provisionales de los méritos presentadas por cada candidato tras superar la fase de oposición. Las reclamaciones deben presentarse por escrito en los registros municipales del Ayuntamiento o las oficinas de Emulsa. No se admitirán reclamaciones presentadas por correo electrónico, ni la aportación de nuevos méritos que no hubieran sido presentados dentro del plazo establecido. Las causas de exclusión de esta valoración han sido por no aportar el documento nacional de identidad o un certificado negativo de delitos sexuales. Irregularidades que afectan a unos 1.300 candidatos. Emulsa oferta en esta convocatoria 60 plazas fijas y 86 fijas discontinuas de peones de limpieza y jardinería. De las 60 plazas fijas, 41 serán para el turno de limpieza y 19 para el turno de jardines y, de las 86 plazas fijas discontinuas, 71 serán para limpieza y 15 para jardines. El resto pasará a formar parte de una bolsa de empleo.