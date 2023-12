"Huimos de Venezuela porque somos víctimas de una cacería política"

Antonio Ledezma, exalcalde de Caracas, participó este martes en el Centro Municipal Integrado de La Arena en un acto sobre "la violación sistemática de los derechos humanos en Venezuela", organizado por el área de Cooperación del Ayuntamiento de Gijón. Ledezma está exiliado en España desde noviembre de 2017, cuando logró huir de Venezuela, donde se encontraba en arresto domiciliario desde 2015. Señala que hay "8,2 millones de venezolanos en el destierro" que huyen "de un país hundido en una catástrofe humanitaria".

–¿A qué lo atribuye los datos?

–Buscan salvar la vida, tratar de encontrar mejores oportunidades. El salario básico de un maestro en Venezuela no supera los 10 euros al mes, se va la luz, a muchos hogares no les llega el agua potable, hemos tenido que volver a recurrir a la leña para cocinar. Es un país donde los venezolanos tienen que hacer cola para llenar el tanque de gasolina cuando Venezuela es la nación con una de las mayores reservas de petróleo, pero la industria petrolera está colapsada porque no hay seguridad jurídica. A esa tragedia se suma la inseguridad, con el 61% del territorio tomado por guerrilleros o narcotraficantes. Algunos huimos porque somos víctimas de una cacería política, a mí me pidieron en agosto la extradición acusándome de traidor a la patria. Pero hay gente que está siendo capaz de cruzar la selva, un auténtico infierno, para llegar a EE UU. Eso sólo se hace en un país en crisis. Venezuela éramos país de inmigrantes, no de emigrantes.

–La oposición ha elegido a Corina Machado para medirse a Maduro el próximo año, pero se está planteando la inhabilitación de esta candidata.

–La inhabilitación es un ardid de la dictadura. Ella está habilitada por el propio pueblo de Venezuela y la comunidad internacional también está presionando.

–¿Qué piensa cuando ve que se cuestiona la legitimidad del actual gobierno de España o que desde algunas formaciones se habla de dictadura en España?

–En España sobreviven las instituciones, lo que hay es que preservarlas. Lo que hay es que preservar la separación de poderes y entender que convienen mucho más los abusos de la oposición que los abusos del gobierno. Esa es una virtud de la democracia, sin que eso signifique que se autoflagele la democracia. Todo es legal, lo que no podemos es que, aunque las cosas sean legales no tengan algún viso ajeno a lo que tienen que ser moral o éticamente las cosas bien hechas. Por otro lado, no entiendo cómo puede haber personas que se jactan de decir que son líderes democráticos, que coloquen el modelo del castrochavismo en Venezuela, víctima del populismo.

–¿Cómo cree que se puede solucionar el conflicto en Venezuela?

–Solamente se puede resolver con un proceso de negociación.

–¿Cree que hay riesgo de un alzamiento militar?

–La élite protocolaria está arrodillada al régimen, porque Chávez y Maduro han corrompido la cúpula de las fuerzas armadas. Pero la soldadesca está en las peores condiciones. Pero nosotros creemos en la salida cívica y pacífica.

–¿Con borrón y cuenta nueva o con juicios?

–Sin Justicia no habrá paz. El que no la hizo, que no la tema.

–¿Qué pide al Gobierno de España?

–El presidente Sánchez fue uno de los que reconoció el gobierno interino que presidió Juan Guaidó. Ahora le pedimos el reconocimiento de María Corina Machado como candidata legítima de la oposición, para que no tenga ningún tipo de obstáculos en el camino. Para que las elecciones sean libres, además de observadores internacionales se tienen que liberar a los presos políticos. Acaban de meter preso a Roberto Abdul, presidente de la ONG Súmate que se dedica a promover elecciones. ¿En qué parte del mundo se puede castigar a alguien porque promueva elecciones?

–¿Cree que el que el gobierno de España sea de coalición pude influir en contra de lo que pide?

–Un arreglo político no puede llevar a un gobierno a arriar banderas que tienen que ver con los valores y principios democráticos.