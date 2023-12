Julia Sariego, una cantante que se mueve entre Bach y el reggaetón

Después de publicar su primer álbum, titulado "Nadie nos acuna", con un homenaje a las nanas que dedicó a los mayores, ahora Julia Sariego apuesta por dar un giro y seguir disfrutando de la composición y la música. "Mi corazón va a seguir latiendo" es el nuevo trabajo de la cantante gijonesa, un single que ya se puede disfrutar en las plataformas digitales y en el que muestra otra faceta. "Es un tema más rompedor y bailable", confiesa Sariego sobre este tema que tienes guiños a Bach y al reggaetón.

Este tema surgió a raíz de su participación en el "Benidorm Fest". Aunque no logró que fuera seleccionada, sí que le sirvió para dar un paso al frente y probar con un nuevo registro. "Quería salir y romper con lo anterior, me parecía una ocasión perfecta, pensar en algo que pudiera presentar para romper con lo que hice antes. Lo aproveché un poco como ejercicio compositivo de ver qué podía salir de ahí", confiesa Sariego. El resultado final le cautivó y por eso ha decidido ahora dar un paso más, y con esa base de la canción, introducir algún mínimo retoque para que vea la luz. "Es una manera de empezar con lo nuevo como artista, que va a venir después, que me interesa que no sea opuesto, pero sí diferente a lo que hice hasta ahora", añade la artista, dejando abierto el camino a un nuevo proyecto musical, que confía en que no tarde en ver la luz.

Ese primer camino lo ha marcado este "Mi corazón va a seguir latiendo", un tema que surgió de una conversación. "Un amigo me estaba preguntando ‘¿cómo está tu corazón?’ y le empecé a contar y yo misma le dije ‘pase lo que pase el corazón va a seguir latiendo’. Ahí hubo como un clic y me di cuenta que podía tirarse de esa frase para una canción", explica Sariego, que detalla el tema: "La canción va de eso, de que pase lo que pase, mi corazón va a seguir latiendo, aunque haya ruptura, porque habla un poco de lo sentimental, y de que pase lo que pase, incluso sigue ahí bombeando todavía más".

Lo interesante del proceso compositivo, explica la artista, llega por la combinación de música clásica con ritmos más actuales. "Disfruté mucho ese proceso. Mezclo a Bach con un reggaetón al final. Parece de primeras que puede chocar, pero ha quedado bonito", afirma. En primer lugar, explica el motivo por el que incluye ese guiño a Bach. "Es Dios, el compositor de cabecera. Ahí está todo lo clásico y todo lo moderno. Tenía un preludio de Bach en mi cabeza y me pegaba como para intro de esta canción. Lo adaptamos, pero está basado en toda la armonía de ese preludio", indica Sariego.

Ya en el tramo final aparece la versión moderna con el reggaetón. Un juego con el que "desmitificar que el reggaetón es algo malo, es un ritmo como otra cualquiera, pero otra cosa es el contexto", valora la cantante gijonesa.