Lucía Veintimilla, violinista: "El piano es el instrumento rey, pero mi voz la transmitía el timbre del violín"

La violinista valencia Lucía Veintimilla ofrece un concierto mañana en el teatro Jovellanos (20.30 horas) junto al pianista José Navarro. Una cita, enmarcada en la programación de la Sociedad Filarmónica de Gijón, y que le servirá a la artista para presentar su primer disco.

–¿Cómo es "Origins"?

–Es mi debut en el mundo discográfico. He querido hacer un viaje por todos aquellos lugares que han sido cruciales en mi desarrollo tanto humano como musical. Todo son obras para violín, muy interesantes. He comisionado obras de algunos lugares. Por ejemplo, está la de un compositor asturiano, Jorge Muñiz, que reside en Estados Unidos desde hace muchos años, y que me ha compuesto "Salve Regina". También tengo otra de Francisco Coll, un compositor valenciano estelar, que es de la tierra de la que viene mi familia. Y en mi etapa en Londres, tras terminar mis estudios, conocí al compositor de música cinematográfico Dario Marianelli, que tiene un "Oscar" y es gran amigo de Amenábar. De él también tengo alguna obra, que se puede descubrir en este trabajo. Además, recojo un trabajo póstumo recientemente descubierto de Eugène Ysaÿe, conocido como el rey del violín.

–Junto a todos estos guiños aparece también la figura de Bach, ¿cómo le ha marcado?

–Para todo músico es la piedra angular del repertorio. Los violinistas tenemos mucha suerte, hay sonatas solo de Bach, que nos ha legado una joya. Los últimos años me he dedicado a tocar Bach nada más coger el violín. Aunque tocarlo es un reto. Es alguien que siempre te hace evolucionar. Es un maestro, el padre de la composición occidental.

–¿Por qué eligió el violín?

–Empecé compaginándolo con el piano. Ambos son una maravilla. No quería dejar el piano y tiré hasta cuando pude con los dos, porque no podía decidirme. Supongo que cada uno necesita encontrar su voz y personalidad, y el timbre de cada instrumento refleja lo que tú quieres expresar. Desde pequeña tuve claro que mi voz la transmitía el timbre que realmente me hacía vibrar que era el del sonido del violín.

–¿Añora el piano?

–Mi familia quería que tuviera una formación lo más completa posible. El piano es el instrumento rey, te da como posibilidad casi tener una orquesta en tus manos. Tuve la suerte de estudiar con Purita de la Riva, que ha sido mi mentora. Decidir entre uno y el otro fue realmente traumático. Mi último recital de grado medio de piano, cuando sabía que tenía que escoger, salí casi al escenario llorando porque no podía imaginar que no lo iba a tocar más.

–¿Qué le aporta para estos conciertos el pianista José Navarro?

–Nos conocimos en Holanda hace cinco años en un concurso de jóvenes talentos. Ahora por una casualidad de la vida hemos acabado los dos en Bruselas, en mi caso para estar más céntrica de todos los sitios en los que tengo que tocar. Es una gozada trabajar juntos, nos compenetramos mucho. Es un gusto tocar él.

–Ha tocado en salas y festivales importantes de Europa y Asia. ¿Qué papel juega la música clásica en España?

–No estamos tan mal respecto a otros países. No me gusta esa visión negativa que se da. Lógicamente, como todo, se podría mejorar. Pero por ejemplo lo que se paga y se valora por este concierto en la Sociedad Filarmónica de Gijón no se hace en algún otro país. Esto es un regalo, no te encuentras muchos conciertos así en los que se cuida así al artista.