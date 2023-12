El gobierno local advierte al Principado ante su proyecto actual de marquesinas en El Humedal: "No lo vemos"

Muchas explicaciones, matizaciones y ajustes tendrán que hacer el gobierno del Principado a su actual proyecto de intercambiador en El Humedal si quiere conseguir el apoyo del gobierno gijonés de Foro y PP. Ahora mismo, y a la espera del resultado de una reunión prevista para la semana que viene donde el Ayuntamiento haga partícipe formalmente al gobierno regional de sus alegaciones, no lo tiene. "Si no recibimos respuesta a todas las cuestiones que nos preocupan, pues la verdad, sinceramente, no vemos la posibilidad de que este intercambiador pueda ser una realidad", sentenciaba este martes el portavoz forista del gobierno y edil de Urbanismo, Jesús Martínez Salvador. Que, eso sí, se comprometió desde la responsabilidad de ser gobierno y la lealtad entre inEl Ayuntamiento recuerda al Gobierno regional la necesidad de hacer cambios en el proyecto "para que sea bueno para Gijón" y logre el consenso políticostituciones a "buscar el consenso y agotar todas las vías de diálogo". El mensaje del edil de Foro al Gobierno regional es de mano tendida pero solo "para un proyecto bueno para Gijón y que mejore la ciudad. A día de hoy no lo tenemos claro".

Tal y como adelantó LA NUEVA ESPAÑA, el Principado ha diseñado un proyecto de intercambiador para dar servicio a los autobuses urbanos e interurbanos que reparte 190 metros de marquesinas entre la Acerona, el entorno de la Gota de Leche, el paseo de la Infancia, la plaza de Europa y la Casa Rosada. El coste económico alcanza los 3,4 millones y cuenta con financiación europea a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Las obras de esta primera fase durarían un año. Habría una segunda fase centrada en recuperar la glorieta entre Sanz Crespo, Álvarez Garaya y Palacio Valdés. La movilidad de Gijón se atasca entre marquesinas: polémica en El Humedal y dudas sobre el metrotrén en La Laboral Cuatro son los servicios municipales que trabajan ahora mismo en el diseño de alegaciones al intercambiador de El Humedal: movilidad, parques y jardines, obras públicas y urbanismo. Desde el área que controla Martínez Salvador una de las mayores preocupaciones tiene que ver con el impacto de estas estructuras en un espacio central de la ciudad donde se ubican edificios catalogados como la Gota de Leche o la Casa Rosada. "Colocarles marquesinas enormes delante puede ocultar unos edificios cuando lo que deberíamos es realzarlos y ponerlos en valor", explicaba el edil forista. El segundo problema para Martínez Salvador es que entiende que el proyecto de intercambiador "no tiene en cuenta la salida del metrotrén en la Acerona. Una marquesina al lado de una boca de tren por la que saldrán miles de personas anularía el tránsito peatonal allí, lo vemos muy complicado", remató el concejal. Aunque de menor envergadura, desde Movilidad se ha puesto el foco en la necesidad de coordinar el diseño del carril bus que para esa zona hace el Principado con el diseñado por el Ayuntamiento en la avenida de la Costa, y de cara a la futura rotonda, ver si es mejor que tenga dos o tres carriles. Foro lideró la oposición local a este proyecto en la anterior etapa municipal, cuando no estaban en el gobierno. "Y seguimos teniendo muchas dudas. No se le escapa a nadie que este proyecto le preocupa mucho a este gobierno y se requieren muchas respuestas por parte del Principado", concretó Martínez Salvador. Un proyecto incómodo en El Humedal