Así es la decoración navideña casera en Poago: "Merece la pena"

Cuenta Maite Estévez que, hace un par de años, una señora se presentó en su casa de Poago y le obsequió con una tarta. La justificación fue concisa. "Por la alegría que dais", dijo. Una alegría cuya razón de ser está en la decoración navideña que preside la vivienda de Maite Estévez y su marido, Eliseo García, el principal artífice de que el espíritu festivo llegue a cada rincón de la casa. Cuesta encontrar una rendija sin decorar en la fachada y los exteriores. La ambición de Eliseo García no conoce límites. "Cada vez voy a más, esto es progresivo", señala.

El vecino, que empezó hace más de una década a teñir su domicilio de Navidad, siempre está dispuesto a darle un toque distintivo a la escena. Digamos que fue uno de los pioneros en Poago para que la iluminación navideña pasase a otro nivel. "Los demás se animaron porque me vieron a mí", bromea García, al que no le gusta aquello de solamente desenchufar las luces cuando concluyen las fiestas. Él desmonta el tinglado y, a la edición siguiente, vuelve con más fuerza e ideas renovadas. "Me presta mucho hacerlo e inventar cosas para poner", manifiesta. La decoración ya se ha labrado su fama. "A mi mujer, cuando va en autobús, le preguntan que cuándo vamos a encender las luces", afirma.

José Berdayes, presidente de la asociación "Vegas Bravas" de Poago, menciona que la pandemia fue un momento clave para tomarse más en serio la decoración. Había que animar el cotarro. "Ahora parece incluso que hay poco", comenta Berdayes. Es habitual que los conductores que circulan junto a la vivienda se paren a ver los adornos y a tomar fotografías. "Se va a convertir en turístico", bromea el líder vecinal de la parroquia, que aprovecha sus ratos libres para poner a punto la ornamentación. Un familiar le ayuda para agilizar el proceso. "Lo que da más rabia es recogerlo todo cuando acabe la Navidad", apunta.

"Todos los años metemos algo nuevo", declara José Berdayes. Para estas fiestas, ha añadido a la colección alguna que otra lucecita y un muñeco de nieve. Lumínico, eso sí. "La Navidad no debería perderse por nada del mundo", proclama el presidente vecinal, que confía en que más residentes en Poago se sumen a engalanar sus hogares. Y, quién sabe, quizás organizar un concurso navideño. La sede vecinal, por supuesto, también está decorada para la ocasión. En lo que concierne a la decoración, a Berdayes lo de "americanizarse" le suena bien. "Merece la pena el esfuerzo por cómo queda", sostiene.

José Luis Alonso empezó hace tres años a adornar su casa. Eliseo García le inspiró. La gran novedad de estas fiestas es un proyector que permite ver en la fachada de la vivienda figuras como un árbol de Navidad, un muñeco de nievo o una caja de regalo. La cuestión es innovar. "Ojalá más gente se anime", desea José Luis Alonso. Si el concurso sale adelante, todos coinciden en que el favorito será Eliseo García. Lo haya o no, Poago pone su granito de arena para que la Navidad resplandezca con luz propia en la zona rural de la ciudad.