Izquierda Unida urge que se recupere la conexión de la red wifi pública en los Centros Municipales Integrados, tras año y medio sin servicio. Denuncian que la conexión se perdió con el ciberataque sufrido por el Ayuntamiento en abril de 2022 y no se ha vuelto a recuperar. "Afecta de manera especial a la actividad de servicios municipales como las bibliotecas o las salas de estudio", comenta Javier Suárez Llana, portavoz de Izquierda Unida, que lamenta que no exista "ninguna previsión por parte del Gobierno para darle solución".

"De poco sirve ampliar horarios de las salas de estudio en época de preparación de exámenes y trabajos si el Ayuntamiento no es capaz de garantizar a los estudiantes algo tan básico como una conexión gratuita a Internet", enfatiza Suárez Llana, que insiste en la importancia de las redes wifi públicas , que así juicio "siguen cumpliendo un papel importante desde la perspectiva de la equidad social al facilitar acceso gratuito a Internet a personas que no se pueden permitir disponer de conexión en sus casas". De ahí que lamenten especialmente la dejadez municipal y que no exista ninguna solución prevista.