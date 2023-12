"Las matanzas en Gaza me recuerdan a las de lo peor de Yugoslavia, Irak o Afganistán"

Con más de cuatro décadas como reportero de guerra a sus espaldas, Fran Sevilla (Madrid, 1959) acaba de llegar a España desde Oriente Próximo, donde estuvo cubriendo el conflicto entre Israel y Palestina para Radio Televisión Española (RTVE). Ayer dio una charla en la Biblioteca Jovellanos sobre la cobertura de los medios occidentales de las guerras de Oriente Medio organizado por el Comité de Solidaridad con la Causa Árabe.

–Viene de cubrir el conflicto entre Israel y Palestina. ¿Qué se encontró allí?

–Por lo que nos llega y por lo que cuentan las organizaciones humanitarias u organizaciones como Amnistía Internacional o la ONU, la situación en Gaza, donde no se puede entrar, es absolutamente catastrófica, como no habíamos visto en el mundo en décadas. Israel está arrasando infraestructuras, viviendas... está obligando a la gente a desplazarse hacia el sur, donde también está bombardeando. Además, está impidiendo que llegue la ayuda humanitaria para que la población pueda sobrevivir. Algunos analistas consideran que el objetivo último del gobierno israelí es provocar un éxodo de la población para que crucen el Sinaí y pasen a Egipto, dejando Gaza inhabitable.

–¿Puede la comunidad internacional detener este conflicto?

–En estos momentos, Estados Unidos es el único actor internacional que puede ayudar a que Israel detenga la limpieza étnica que está en marcha. Son sus principales proveedores de armas y munición y si les reclaman un alto el fuego, en cuestión de días o semanas, se haría.

–¿La Unión Europea tiene algo que decir?

–La Unión Europea sigue siendo irrelevante. Sí tendrían un mecanismo para presionar, ya que es el principal socio comercial de Israel, pero ni siquiera en la Unión Europea hay consenso sobre qué hacer. Solo Estados Unidos podría influir.

–¿Existe solución al conflicto árabe-israelí?

–El problema de origen es la ocupación israelí de Palestina. El gobierno israelí descarta dos estados y quiere expulsar a los palestinos o mantener esa ocupación con un régimen que, como ha definido Amnistía Internacional, "es un apartheid". Además, ahora mismo, por lo que he podido ver, ya no hay continuidad territorial en Cisjordania. Las ciudades palestinas están aisladas por el conglomerado de asentamientos, muros o carreteras construidas por Israel. Han dejado Cisjordania como una piel de leopardo y, en estas condiciones, un estado palestino no parece viable. La única solución política que cabe es la constitución de un estado que se llame Palestina.

–¿La situación con el conflicto es lo más grave que ha visto en sus 40 años como corresponsal de guerra?

–Sin ninguna duda. Considero que el ataque de Hamás es injustificable y condenable. Toda violencia contra civiles es inadmisible. Otra cosa es que intentemos entender por qué se produce, pero eso no justifica atacar a los civiles, que es lo que está haciendo Israel. El nivel de mortandad que se está viendo es terrible. Estamos acercándonos a los 20.000 muertos palestinos en dos meses. Por ponerlo en contexto, en la invasión rusa a Ucrania, en casi dos años, hay contabilizados 10.000 muertos. Las matanzas que se están cometiendo en Gaza me recuerda a los peores momentos de la guerra en Yugoslavia, Irak o Afganistán.

–¿En qué situación ve ese conflicto?

–Creo que la situación está enquistada. Se ha convertido en una guerra de posiciones que se asemeja a la Primera Guerra Mundial, solo que cambiando las trincheras por drones. Ninguno de los dos bandos va a ganar así y ninguno quiere perderlas, por lo que tendrán que negociar.

–¿Qué papel jugarán ahí las grandes potencias?

–Si, tal y como parece, los Republicanos siguen creciendo en Estados Unidos y llegan al poder, el apoyo a Ucrania se va a debilitar. A eso hay que sumar que en Europa comienza a haber cierta fatiga y que la situación no está pasando factura a Putin en Rusia. La única opción será negociar.

–¿Qué papel juega China en este tablero?

–China mira, observa y sabe que lo que está ocurriendo le beneficia, sobre todo la invasión rusa a Ucrania. El desgaste de Rusia y el de Estados Unidos le favorece. Además, está atenta a cómo se suceden los acontecimientos, porque puede servirle como ejemplo con Taiwan. No veo probable que vayan a invadirla ahora, pero puede sacar sus propias conclusiones y tomar decisiones en un sentido u otro.