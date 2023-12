Dos mujeres resultaron heridas después de sufrir un espectacular accidente cuando circulaban por la carretera Piles-Infanzón, en Gijón, en un coche que terminó con el vehículo volcado sobre la vía. El siniestro motivó un amplio despliegue de policías locales para esclarecer las causas de lo ocurrido y regular el tráfico en la zona, y también de los integrantes del servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos, que tuvieron que intervenir para darle la vuelta al coche, completamente destrozado, y para excarcelar a las dos ocupantes.

Las primeras hipótesis del siniestro, según explicaron en el lugar del accidente, fue que la conductora, de unos 60 años, sufrió un despiste y perdió el control del coche cuando circulaba por esa vía, casi a la altura del bar La Curva del Infanzón. Junto a ella iba de acompañante otra mujer de unos 80 años. Eran las cuatro y media de la tarde aproximadamente. La intervención de los bomberos fue clave para poder sacarlas del vehículo y, posteriormente, darle la vuelta al coche y apartarlo de la carretera.

A la zona del accidente también se desplazaron rápidamente los servicios sanitarios para asistir a la conductora y a su acompañante, que se encontraban con heridas leves. Por precaución, y para una completa revisión médica, se optó por el traslado de ambas en ambulancia hasta el Hospital de Cabueñes. El vehículo sufrió importantes daños tras, según las primeras pesquisas, impactar contra el muro al invadir el carril que va en dirección contraria a por donde circulaba la conductora.

"Me asomé y vi el coche volcado. Ellas estaban aparentemente bien, pero no podíamos abrir las puertas", aseguró Arturo Marcos, responsable del bar La Curva del Infanzón. Varias personas que estaban cerca del lugar en el momento del accidente intentaron ayudar a las ocupantes del vehículo, si bien no fue hasta que llegaron los bomberos que lograron salir del coche.