El Ayuntamiento de Gijón, a través de la concejalía de Relaciones Institucionales, liderada por el forista Jorge González-Palacios, trabaja desde hace varios meses en el establecimiento de relaciones con la ciudad de Yantai, de la República Popular China. "Tras varios contactos y concretar el interés mutuo de profundizar esas relaciones amistosas, mañana visitará la ciudad una delegación institucional de Yantai integrada por distintas autoridades locales y representantes de los sectores comercial e industrial", señalan fuentes municipales.

González-Palacios firmará pasado mañana un acuerdo de colaboración con los representantes de la delegación china en el que se expresa el compromiso de ambas ciudades en explorar relaciones amistosas en campos tales como la industria, la gastronomía, la ciencia y tecnología, la educación, la cultura y el turismo, con el objetivo de promover la prosperidad y el desarrollo común. En el acto también participarán Ángela Pumariega, primera teniente de Alcaldesa, Yu Yongxin, Presidente del Comité de la CCPPCh y Sun Fuxin, Director de la Oficina Municipal de Asuntos Exteriores de Yantai. Asistirán al acto portavoces de los grupos municipales, Diego Losada, Director del Área de Relaciones Institucionales, así como representantes de FADE, Cámara de Comercio y OTEA.

Yantai cuenta con una superficie de 13,9 mil kilómetros cuadrados, ubicada en la provincia de Shandong entre Pekín y Shangai, rodeada de montañas y mar, con una costa de 1.038km, una población de 7,2 millones de personas. Es una de las cunas de la industria moderna de China y ha sido el centro nacional de las principales industrias metalúrgica, mineral y vinícola. Sigue siendo el primer lugar en China en cuanto a reservas y producción de oro, representando el 47% de la producción de oro del país en 2020, siendo la verdadera "Capital del Oro de China". Hoy en día , Yantai es el primer lugar de toda su provincia en el valor bruto de la producción industrial, cuenta con cientos empresas industriales de Fortune Global 500, un valor bruto de la producción industrial anual más de 100 mil millones de Yuanes (14 mil millones de Euros). Tiene una gran gama de sectores: la industria de fabricación de equipos, Ingeniería Informática, la industria Biotécnica, Productos químicos de alta gama, procesamiento de alimentos y el automóvil, etc. Cuenta con varias empresas cuanto con un valor de producción anual más de 10 mil millones de yuanes (1,4 mil millones de euros), como Wanhua Chemical Group , Nanshan Group Co Ltd y Linglong Tire Co., Ltd.. Ha sido galardonada por el Consejo de Estado como ciudad con una Eficacia Evidente en la Estabilización del Crecimiento Industrial y la Transformación y Mejora.