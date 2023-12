"La madre del emigrante" desde otra perspectiva: el escritor Rafael Fernández publica la novela infantil "La leyenda de la Lloca"

Rafael Fernández, nacido en Canarias, visitó por primera vez Asturias, tierra de su padre, hace ocho años. Quedó prendado de la región. Reside en el barrio de La Arena, en Gijón, desde hace un lustro. Anteriormente trabajó en Madrid, donde un periódico premió uno de sus diarios. Fernández es un apasionado de la escritura y del arte. "Tenía muchos lectores y con esa base empecé a escribir", cuenta. "Mi primera novela era de amor pero no me leyó nadie", bromea. También escribió literatura erótica, de ciencia ficción y terror, pero lo que más le atrae es la infantil. Una predilección a partir de la que ha creado el libro "La leyenda de la Lloca", una novela gráfica para todas las edades sobre la historia de "La madre del emigrante". "Me sentí fascinado e impactado cuando la descubrí", confiesa sobre la estatua.

La iniciativa se le ocurrió en marzo. "Venía a la playa de San Lorenzo a pasear y me obsesioné con la idea", afirma Rafael Fernández, que trabaja de forma telemática para una empresa de Barcelona. Las ilustraciones de la obra también son suyas. "Saqué a mi niño interior, al Rafita de 10 años", admite. De la "Lloca" le encandiló el "misterio de la mano" de la mujer. "¿Se está despidiendo? ¿Tratando de tocar a sus hijos que se marchan o parando el golpe del daño que le hace el hecho de que sus hijos se vayan?", se pregunta Fernández, que no tiene reparos en reconocer que ha llegado a llorar en el proceso. Actualmente, se puede encontrar el libro, en las librerías La Buena Letra, Central y Senda. Sin embargo, antes de que los ejemplares llegasen a estos comercios, Rafael Fernández los vendía junto a la propia estatua. "El otro día vino un niño y cuando vio el libro le entró una risa que fue sanadora. Fue un momento bonito", comenta. Pese a la "triste historia" que rodea a la "Lloca", Fernández le da una vuelta de tuerca. En la novela, "La madre del emigrante" es la protagonista de diversos pasajes en los que emerge como protectora de la ciudad y de sus niños. "Es como un parque temático. Aparece el mirador de La Providencia como una nave espacial, hórreos voladores, la iglesia de San Pedro...", explica el autor de la obra. La "Lloca" saca "la espada mágica de la empatía". El objetivo de Rafael Fernández era que los más pequeños tuviesen otra visión de la estatua. "Me apenaba que dijeran que les daba miedo", subraya. La novela forma parte de una trilogía infantil. En esta primera entrega, Fernández aprovecha su fascinación por "La madre del emigrante" para generar una narrativa amena para que los niños no se queden con el duro contexto que atañe a la escultura, obra de Ramón Muriedas. "Consiguió plasmar el amor de una madre", destaca Rafael Fernández, que se ha embarcado en una aventura que confía que llegue al corazón de los gijoneses... y a sus estanterías.