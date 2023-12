Los vecinos de la mujer de 91 años rescatada tras tres días sin comida por la muerte de su hijo: "Esperemos que la hayan podido atender a tiempo"

Un trágico episodio tuvo lugar sobre las cuatro de la tarde de ayer en un piso de la calle Alegría, en el barrio de Ceares. Agentes de la Policía Local se personaron en una vivienda después de que los vecinos alertasen de que llevaban varios días sin tener noticias de una madre y su hijo que vivían en el mismo bloque. Al entrar, se encontraron muerto a un varón de 66 años y a su madre, de 91 años, sin apenas movilidad, todavía con vida, pero precisando atención médica con urgencia después de pasar tres días sin comida ni medicamentos.

Dos vecinas, las del piso colindante y el superior, fueron las que dieron la voz de alarma al no tener noticias desde hacía días. "Dudamos en llamar a la Policía, estaban los dos en casa, porque la madre tenía una demencia y el hijo la cuidaba. Apenas salían, pero no sentíamos ningún ruido ni subían nada las persianas", relata una de las vecinas. Otros motivos que les hicieron sospechar de que podía pasar algo, antes de dar la alarma, fue que el portal estaba en obras, y no habían abierto a los técnicos el pasado miércoles para cambiar los timbres de los pisos. "Tampoco le abrieron a la asistente social", añadió otra vecina.

En el inmueble, ubicado en el número 1 de la calle Alegría, reconocen que son "una comunidad de gente que lleva tiempo viviendo y nos conocemos". "Ellos llevaban unos 25 años, sabíamos cómo se encontraba y que era mayor, esperemos que la hayan podido atender a tiempo porque estuvo seguramente varios días a oscuras y sin comer", cuentan.

Los agentes hallaron el cuerpo del varón, al que se le practicará una autopsia. Todo apunta a que se trató de una muerte natural, pues no había signos de violencia. La nonagenaria, que se encontraba en la cama de la vivienda, fue trasladada a un centro médico para ser debidamente atendida.