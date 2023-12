La veterana Maricuela llama a la "unidad": "Sin ella, no ganaremos"

La veterana socialista Ángeles Flórez Peón, "Maricuela", se dio ayer un baño de masas con motivo de la entrega que le hizo la Sociedad Cultural Gijonesa del premio Juan Ángel Rubio Ballesteros. La emoción le embargaba. "De joven empecé la lucha y lo pagué muy caro", afirmó Maricuela, de 105 años, que lanzaba besos a los asistentes al acto celebrado en la antigua Escuela de Comercio. "No puedo creer que la gente pueda quererme así", confesó la histórica del PSOE, que no paró de recibir felicitaciones. "Esto me calienta el corazón", admitió Maricuela cuya impronta se dejó sentir. Apeló a "la unidad" pese a la coexistencia de diferentes ideales y reconoció haber vivido una complicada infancia. "España era muy pobre y los niños sufríamos mucho. Ni nos mandaban a la escuela", declaró Ángeles Flórez, que mandó un diáfano mensaje que provocó una sonora ovación. "Si no nos unimos, no ganaremos nunca", proclamó.

Pedro Roldán, presidente de la Sociedad Cultural Gijonesa, reivindicó la decisión de la entidad de concederle el galardón a Maricuela. "Era una obligación moral", subrayó. "Es una persona marcada por los valores de la convivencia y la democracia. Su biografía es la de una parte importante de nuestra historia, de quienes sufrieron la represión y la renuncia a las libertades", manifestó Roldán sobre la socialista, de la que destacó su "lucha contra la dictadura" y la defensa de la "justicia social". "Su compromiso militante es imprescindible para las nuevas generaciones", sostuvo Pedro Roldán. Para él, Maricuela, de la que elogió su "cercanía", es sinónimo de "reconciliarse con la democracia". "Ha hecho de lo cotidiano su militancia, en su barrio, en su entorno", sentenció. El secretario general del PSOE a nivel local, Monchu García, afirmó que el reconocimiento a Maricuela también es un "homenaje a la izquierda". El socialista ensalzó su "firme defensora de la palabra, del encuentro y del diálogo". "Siempre se preocupa de lo mismo, de la unidad y de que no nos rompamos", valoró. Maricuela apenas tenía palabras para expresar sus sentimientos. "Estoy muy contenta y agradecida", resumió la homenajeada, fiel al Partido Socialista. Distinguida por su "espíritu de lucha por el pluralismo frente al ascenso de la intolerancia y fascismo", la veterana Maricuela no se cansa de predicar sus principios allá por donde pisa. Un catálogo donde imperan la libertad y el respeto. Su mensaje, como quedó demostrado ayer, sigue calando.