Los jesuitas de Gijón celebran su día del Antiguo Alumno: "Es emocionante"

«No hablo de política, sino en general. Vivimos en un mundo que está siendo testigo de un cambio de era tecnológica, científica y social y solo teniendo claro que el hombre y los valores que nos caracterizan como seres humanos deben estar en el centro, saldremos bien de estos tiempos de incertidumbre». Alejandro Alvargonzález San Martín, el embajador de España en Perú, pronunció ayer estas palabras antes de recoger la medalla de oro de la Asociación de Antiguos Alumnos de La Inmaculada que le acreditó como alumno distinguido de 2023. Lo hizo en la celebración de los actos del día del antiguo alumno en el que se homenajeó a varias promociones y se rindió tributo a Mercedes Varela, Pedro Luis Menéndez y José Manuel Guerrero, docentes jubilados recientemente. «Es un día muy emocionante», reconocieron los tres, antes de recibir la insignia de plata y ser nombrados «amigos» de la asociación.

La actividad en La Inmaculada se sintió desde temprano. No solo por la frenética actividad deportiva de los fines de semana, sino porque la celebración de ayer fue la más numerosa en años, con más de 200 inscritos. Esto lo remarcó Víctor Rodríguez Blanco, el presidente de la asociación, en el discurso inaugural de la ceremonia. Rodríguez destacó que la entidad que preside cumplirá 110 años en 2024 y que es «de las tres más veteranas de España» y animó a los presentes a seguir colaborando para poder seguir manteniendo el firme pulso solidario que tienen con varios proyectos. Antes que él habló Arancha Vega, la actual directora. Fue su primer acto de este tipo desde su nombramiento. «Esto sirve para mantener el vínculo entre los antiguos alumnos y el colegio», aseguró Vega, ayer.

La entrega de distinciones se celebró en el gimnasio del centro, al pie de las instalaciones de Educación Infantil, unas de las más modernas de Asturias y santo y seña de la labor de La Inmaculada. Alejandro Alvargonzález viajó desde Perú para la celebración, que incluyó la tradicional misa y después la popular comida. «El colegio significa para mí un paisaje natural. Es donde me crié, donde compartí aulas y patios con muchas personas que siguen siendo mis amigos», reconoció Alvargonzález. «Lo de hoy –por ayer– es una oportunidad para agradecer a quienes me han educado, a quienes me han traído hasta aquí. Desde que salí de Gijón, viví mucho en el extranjero y esto sirve para reconocer que soy de aquí», agregó. «Recogí una serie de principios y valores en el centro que hay que mantener porque vivimos en un mundo incierto y esa es la brújula que nos dirige a algún lugar», remató.

Mercedes Varela, Pedro Luis Menéndez y José Manuel Guerrero también fueron protagonistas. La primera fue la orientadora y se jubiló en septiembre del año pasado. «Esta es mi segunda casa por la cantidad de horas y porque siempre me sentí muy a gusto», aseveró. José Manuel Guerrero fue profesor de Historia, Historia del Arte, Geografía y Latín, además de director entre 2009 y 2015. «Llegué con 6 años y hasta los 65 prácticamente no dejé este centro. He sido muy feliz y lo echaré mucho de menos», reconoció un docente que, además, fue entrenador de baloncesto. «Ha sido para mí la vida entera. Enseñé mucho, pero también aprendí mucho», valoró, por su parte, Menéndez en un día en el que se rindió homenaje a las promociones de 1953, 1963, 1973, 1988, 1998 y 2013. Entre estos alumnos había caras reconocidas de la sociedad civil gijonesa, como los presidentes del Grupo y del Club de Tenis, Antonio Corripio y Tito Cueto-Felgueroso.