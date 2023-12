"Las mejoras en Aboño y Arcelor van a reducir espectacularmente el problema de polución"

Pocos políticos asturianos pueden presumir, como el veterano popular José Ramón García Cañal, de haber sido diputado tanto en la Junta General del Principado como en el Congreso, miembro del Gobierno del Principado con rango de vicepresidente y senador. Solo le ha faltado, aunque se lo ofrecieron, ser concejal. Pero, ahora, su despacho está en un Ayuntamiento. En el de Gijón y en la concejalía de Medio Ambiente, que lidera el edil del Partido Popular Rodrigo Pintueles. Cañal es el director general de Medio Ambiente y Sostenibilidad.

–¿Se aburre en un puesto así tras todo lo anterior?

–Esto para mí fue un reto. Yo en política he estado en muchas cosas y algo de relación tuve con el tema municipal en mi etapa en el Gobierno del Principado, pero con municipios pequeños. Nunca con una Corporación grande como esta, con mucho personal, dinero, problemas... La verdad es que cuando me lo ofreció Rodrigo Pintueles yo estaba un poco disgustado con la situación del nuevo candidato a las autonómicas (por Diego Canga), así que le dije que sí.

–¿Se arrepiente?

–Estoy encantado. Primero, porque tengo un gran concejal. El partido, si es sensato, tiene que pensar en él para llevarlo a cotas más elevadas que las actuales, que no son poco importantes. Álvaro (por Queipo, nuevo presidente del PP) ha tenido buen ojo en tenerlo cerca de él.

–Hablaba de su reto personal, hablemos de los retos de su concejalía. ¿Cronograma de la renaturalización del Piles?

–Está pendiente de licitar en unos días y si no se tuercen las cosas, porque hay que reconocer que hay alguna piedra en el camino, antes del verano podrá empezarse a trabajar. No será en la zona urbana donde está la actuación más importante para no coincidir con las fiestas y el hípico en Las Mestas, pero hay siete kilómetros donde poder actuar.

–¿La piedra en el camino es el Grupo Covadonga?

–Una de ellas, porque piedras en el río hay unas cuantas. Hemos tratado de solucionar el problema y confiábamos en que la situación se tranquilizase. Hablamos de un grupo reducido de personas afectadas y se han buscado soluciones, pero sabiendo que hay que compaginarlo todo con las exigencias de las directrices comunitarias y de la Fundación Biodiversidad. Prácticamente es imposible que en estos próximos años se pueda practicar el deporte en un espacio de compuertas, hinchables o no.

–¿El proceso judicial abierto desde la entidad grupista puede poner en peligro el proyecto?

–Evidentemente. Uno sabe cómo entra en un juzgado, pero no cómo sale. Eso sería algo muy perjudicial para Gijón. Tratar de modificar sustancialmente el proyecto por el que, y con una de las mejores puntuaciones, se nos dio la subvención podría suponer que la Fundación Biodiversidad dijera: «Lo siento, pero eso no se subvenciona y ya le damos el dinero a otro».

–¿Ve un juego político tras la acción grupista?

–No, lo que pasa es que, a veces, cuando se radicalizan las posiciones, se pierde la perspectiva de lo importante. Yo entiendo que se hicieron algunos compromisos que luego, como se les ha explicado, no son posibles de cumplir, pero llega el momento de decidir: o no se hace nada o hay que seguir adelante. Y no queda otro remedio que seguir adelante. Confiábamos en que desde el Grupo hubiera más flexibilidad y que no nos planteasen recursos y alegaciones para la paralización total. Esto sería perjudicial para el conjunto de los gijoneses, y la Administración debe mirar el interés del conjunto, no de una parte.

–¿Un Piles limpio garantiza una playa de San Lorenzo limpia?

–Uno de los problemas de la playa es la contaminación que viene a través del río. No quiere decir que su renaturalización vaya a resolverlo todo, pero es importante porque San Lorenzo es la joya de la corona de Gijón. Por eso estamos todos volcados en tratar de resolver el problema. Con esto y con las mejoras en el saneamiento.

–En el anterior mandato se dejó elaborado un plan director de naturalización urbana, ¿lo va a seguir esta concejalía?

–Sí, por ejemplo, las actuaciones de «Gijón Ecorresiliente» en La Calzada, Moreda y Viesques van por ese camino. Son acciones reducidas, pero que se van conectando y cambian la forma de ver Gijón. Son casi otros tres millones como con el Piles.

–Ambos proyectos son herencia recibida y comprometida con fondos europeos. ¿Los asumen porque toca o creen en ellos?

–En las corporaciones hay que heredar lo bueno y tratar de modificar lo que no es bueno. En eso estamos en esta Corporación. No porque algo lo haya hecho otro hay que tirarlo abajo, ni mucho menos. Se construye piedra sobre piedra.

–¿Planes para las zonas verdes?

–El presupuesto de 2024 va, fundamentalmente, a conservación y mantenimiento. Antes que las numerosas peticiones vecinales de nuevas zonas, toca actualizar y mejorar lo que hay, porque había espacios tan degradados que eran un riesgo. Vamos pasar de una partida de 125.000 a 750.000 euros.

–Hablar de parques ahora es hablar del parque del «solarón». ¿Cómo se ve desde Medio Ambiente?

–Cualquier concejalía de Medio Ambiente diría que, cuantos más parques, mejor. Pero hay que pensar, y es lo que hace el PP, en Gijón al Norte y en el plan de integración ferroviaria. El túnel del metrotrén está hecho desde 2005, estamos en 2023 y no está prevista una conexión inmediata. No se puede retrasar una integración del ferrocarril que es fundamental para el medio ambiente, no lo olvidemos. Luego está el convenio de Gijón al Norte, que fija una serie de compromisos de financiación. Si hacemos un gran parque, ¿quién financia la parte que se pierde de ingresos por las viviendas? Y ¿cuánto se va a tardar en hacer un nuevo convenio? Todo esto hay que verlo, hay que hacer estudios y hablarlo con los socios del Principado y el Estado. Preocupa saber que Adif no tiene conocimiento del tema. Es darles una disculpa para que, ellos que tendrán compromisos en 40 ciudades de España, aplacen esta obra y se vayan con el dinero a otro sitio.

–¿Actuaciones para luchar contra la contaminación en la zona oeste?

–Hay buenas perspectivas para reducir uno de los problemas más graves que tiene Gijón, y que no es nuevo. La central térmica de Aboño cierra el grupo de carbón en 2025, lo que supondrá una reducción importante en la contaminación. Igual que el horno eléctrico de Arcelor. Esos dos factores ya son positivos, y hay otro, también positivo, aunque marcado por la incertidumbre, que es el proyecto de hidrógeno para el que se ha dado a Arcelor una ayuda de 450 millones. Todo ello servirá para que la contaminación se reduzca espectacularmente y Gijón oeste deje de ser un punto negro en calidad del aire en unos años.

–Largo lo fían...

–Bueno, la antigua Ensidesa lleva aquí más de cincuenta años. Si en cuatro o cinco se puede resolver lo de la contaminación, yo firmaría.

–¿Qué sentido tiene que la concejalía de los jardines no se ocupe del Jardín Botánico?

–Esa decisión se tomó en el pacto de gobierno entre Foro y PP y, aunque esté adscrita a otra concejalía, desde la nuestra estamos haciendo cosas en el Botánico. En un futuro más o menos cercano igual se modifica la situación.

–Sí es de su competencia el área de bienestar animal, ¿cómo le afecta al Ayuntamiento la nueva ley?

–Desde mi punto de vista, y hablado con representantes de asociaciones del sector, esta ley es un disparate. Y con el yo legislo y tú pagas, a los ayuntamientos nos ha caído un muerto con esto porque nos impone unas exigencias que no digo que sean inasumibles, pero suponen quitar el dinero de otro sitio. Estamos pendientes de un reglamento que será el que nos diga lo que hay que hacer, pero nos tememos lo peor. Gijón tiene más de 40.000 perros, muchas colonias de gatos y un problema serio con gaviotas, palomas, estorninos... Lo que hace la ley es encarecer todos los procedimientos.