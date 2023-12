Así es "La unidad es luz", el proyecto artístico de Ramón Isidoro con el que ha ganado el VII Premio "Museo Barjola"

"La unidad es la luz" es una instalación que suma arquitectura, luz, intervención en superficiales murales y pavimento, piezas de volumen, estructuras y texturas, sonido, espejos o piezas de volumen. La propuesta del artista Ramón Isidoro, nacido en la localidad leonesa de Valencia de Don Juan pero afincado en Asturias, logró el pasado mes de junio el VII Premio "Museo Barjola". Un proyecto que ahora, además, muestra al público en la capilla de este espacio, y cuyo título, en palabras del autor, "es un poco mi mundo, porque habla desde el punto de vista creativo, tiene muchas lecturas".

Escenógrafo y artista visual, Isidoro ha trabajado en pintura, fotografía y montaje, hasta llegar a este punto de su trayectoria, en el que ahora recoge explícitamente todas las tradiciones acerca de la luz. "Me gustan los contrastes de sensaciones y elementos, por eso juego con materias diferentes", explica el artista, que enumera todos esos elementos que ha querido mostrar al público en este trabajo: "Está el mármol, espejo, dorado o terciopelo. De alguna forma, todos esos elementos que pueden parecer muy lejanos son los que lo unen". Y pone otro ejemplo más: "Hasta el negro profundo, con ese contraste de luz, es una pieza como un sinfín".

"La unidad es la luz" se puede ver en un espacio que ofrece muchas posibilidades a los artistas. "Es la segunda vez que expongo en la capilla, ya hice alguna intervención antes. Es un espacio apetecible, pero también arriesgado", destaca Ramón Isidoro antes de añadir: "Trabajar con el espacio me apasiona".

El artista ha querido acercar una propuesta algo más alejada del realismo, para invitar al espectador a sumergirse en la reflexión: "Este tipo de trabajos para los no metidos en el arte cuestan un poco, pero hay que empujar a la gente a esforzarse en la reflexión". Por eso a la hora de elegir las piezas tiene clara esa dicotomía: "Hay una parte hablando del mundo del realismo y otra de la abstracción. De alguna forma son piezas muy realistas, hay un espejo, una pieza de mármol y una tela, y algunas hasta hiperrealistas. Pero el tratamiento de todas ellas es muy abstracto, no me quedo con algo concreto, hay mucho que pensar, es como leer poesía". Y profundiza en esa idea y similitud con los versos: "En la poesía o también el cine lo que me apetece de ellas es lo que te da para pensar entre líneas, que no te lo den mascado. Que se transmita en el momento que estás viéndolo y disfrutándolo".

La luz protagoniza el título de la exposición y también aparece en diferentes apartados. "La luz es vida y te ofrece un sinfín de posibilidades", explica el artista, que hace hincapié en el peso que tiene el negro en este trabajo. "Tengo muchísima obra trabajada con negro, me apasiona, no sé si más o menos que el blanco o el color", valora el artista leonés, cuya obra estará expuesta al público hasta el próximo 18 de febrero en la capilla del Museo Barjola.