En Los Campos se aprenden las cuentas en el súper

En el colegio Los Campos, el alumnado del ciclo de Primaria tiene a su alcance realizar una actividad tan cotidiana como hacer la compra. El centro ha habilitado un espacio que actúa como supermercado. No escatima en detalles. Hay varios estantes donde se colocan los productos y cestas para que los críos se surtan con libertad. Bueno, las botellas y los envases están vacíos, pero poco importa. Los escolares lo pasan en grande como clientes. La joya de la corona es la caja registradora, con una calculadora para que los cajeros sepan qué cantidad devolver. Incluso se han creado billetes y monedas para que el mercado resulte lo más verosímil posible. El mobiliario ha crecido paulatinamente y en la puerta del aula figuran los horarios establecidos para cada grupo del colegio. "Utilicen guantes para coger la fruta", reza un cartel.

Para Antoni Medina, director de Los Campos, este proyecto ofrece muchas ventajas a nivel educativo. "Los alumnos experimentan, manipulan y viven las matemáticas", afirma Medina, que reivindica la implicación de los estudiantes. "Su componente de motivación es mucho mayor", apunta. Cuando el supermercado abre, en escasos segundos las cestas se llenan de galletas, leche, refrescos, huevos o jabón. Son productos que los propios alumnos han traído de casa y que, cómo no, están etiquetados con su correspondiente precio. Reutilizar materiales es otra de las enseñanzas de esta iniciativa, que consigue que las matemáticas sean más "vivenciales", subraya Antoni Medina. El supermercado permite a los escolares tener una toma de contacto con la vida adulta.

A Edwin Aarón Osorto le encanta ser cajero. Eso sí, prefiere serlo en soledad para gozar de pleno control de la caja registradora. Para él, la experiencia es muy enriquecedora y divertida. Casi a la par que las clases de Educación Física, admite. "Esto me sirve para saber qué hacer en un supermercado", comenta. "¡Vi una oferta!", exclama Junior Aarón Jarith, al que el papel de cliente le convence más. "Aprendo a comprar para cuando sea mayor y no equivocarme", sostiene. No solamente quien desempeña el rol de cajero utiliza las matemáticas, también los consumidores deben hacer sus cuentas para cerciorarse de que tienen el dinero suficiente para "pagar".

Nahiara Grajales es una de las que más disfruta cuando llega el momento de ir al supermercado de Los Campos. Las galletas y la fruta es lo primero que mete en su pequeña cesta. Como en cualquier tienda en hora punta, a veces hay colas que toca soportar. El alumnado se arma de paciencia. Si de algo se trata es de que los niños se acostumbren a situaciones del día a día. El profesorado está encantado con la respuesta de los escolares. "Vienen muy motivados porque ven esta actividad como distinta a lo que suelen hacer en el aula", remarca Diego Enríquez, tutor de quinto de Primaria. Pese a lo lúdico del asunto, el aprendizaje lo engloba todo. "Aprenden matemáticas de una forma diferente. Por ejemplo, al dar las vueltas trabajan la suma y la resta", explica Enríquez, que ensalza que el proyecto fomenta "la autonomía" de los críos para que, en caso necesario, sean capaces de ir a comprar.

El trajín es continuo en el coqueto supermercado de Los Campos, que, no obstante, ni mucho menos ocupa la totalidad del espacio del aula, donde se disponen mesas y ordenadores para que otro grupo de alumnos desarrolle diversas actividades al mismo tiempo. "Buscan información sobre países para trabajar interdisciplinarmente con las áreas de Lengua y Sociales", señala Diego Enríquez. Una tarea enmarcada en un proyecto sobre naciones que también gusta al alumnado, cautivado por esos ratos en el supermercado en los que se sienten tan capacitados como los adultos para llenar sus neveras y aumentar sus conocimientos matemáticos.

Al colegio Los Campos le salen las cuentas.